Классический минимализм в белых тонах – концепт обновления исторического здания в Испании
Студия архитектуры Mas-aqui отремонтировала жилье 20-го века в горах над Барселоной и создала дом, наполненный светом и выполненный в стиле минимализма.
Дом Akari House, японский термин света, теперь освещен большим просветом, встроенным в террасу крыши. Архитекторы сняли герметичную металлическую крышу и превратили ее в солнечный внутренний дворик с панорамным видом, пишет издание Deezen.
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Внутри дома простой пол с красной плиткой, светлые акценты из древесины и простые белые стены создают минималистичный фон для встроенной мебели, экономящей место.
В доме увеличилось количество света / фото Deezen
На нижнем этаже – умывальник, спальня и кабинет, которые можно открыть в коридор с раздвижными деревянными дверями.
Комнаты в доме поделены на зоны / фото Deezen
Простая бетонная лестница ведет на второй этаж и выходит на кухню и гостиную, которые соединены между собой.
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Белая плита и белый вентилятор на потолке вписываются в белые стены. Свет равномерно распространяется по комнате и освещает помещение кухни.
Минималистичный дизайн реализовали в белых тонах / фото Deezen
Отделена гостиная и вторая спальня со встроенной ванной комнатой с душем и туалетом. Стеклянные двери ведут на балкон прямо из спальни.
Проект дома в Барселоне / фото Deezen
Основной целью проекта было превращение пространства в что-то яркое и воздушное. Наряду с большим количеством света, ключевым был минималистичный подход, сказали в студии.
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