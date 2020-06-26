Классический минимализм в интерьере: пример квартиры в Киеве – фото
В центре Киева квартиру площадью 156 квадратных метров оформили в классическом минималистическом стиле. Квартиры является хорошим примером правильной организации пространства и удачного использования пастельных цветов.
Бюджет реновации также был не слишком большим, пишет Archdaily.
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Учитывая пожелания покупателей, было создано минималистичный интерьер с пастельными цветами и светлыми элементами. Узкие зеркала в интерьере под разными углами отражают различные фрагменты интерьера, делая пространство сложнее и интереснее.
Темные цвета преобладают в оформлении мебели / Фото Archdaily
Также здесь установлены подвесные светильники-шары, которые изготавливались индивидуально для этого проекта, а настенные светильники – это советские светильники, которые владельцы приобрели в одном из киевских магазинов.
Большинство перегородок в квартире снесли / Фото Archdaily
Яркие латунные цветные детали дополняют вид интерьера. Приглушенные бежевые и другие пастельные цвета кухни, гостиной, прихожей перекликаются с цветами спальни.
Дизайнеры решили сделать кухню-студию / Фото Archdaily
С клиентами было легко найти общий язык, поэтому образ будущего интерьера, который мы обсудили на первых встречах, был реализован почти без изменений,
– рассказал один из дизайнеров.
Темные тона в ванне разбавляет плитка бордового цвета / Фото Archdaily
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Одна из стен здесь отделана деревом и отделяет гардеробную комнату от зоны спальни.