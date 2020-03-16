Кухня в классическом стиле: материалы, цвета и особенности оформления – фото

Классические интерьеры зарекомендовали себя как универсальные, красивые и самое главное – всегда актуальны. Также многие называют их комфортными, элегантными и удобными. Как правильно оформить кухню в классическом стиле, как подобрать материалы, цвета и какие существуют особенности оформления – читайте в нашем материале.

Смесь древних представлений об интерьере смешались и вместе образовали классический дизайн. Однако оформлять в классическом стиле стоит большие по размеру кухни.

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Особенности классического интерьера

согласованность;

симметрия;

умеренность;

великолепие;

элегантность;

Как оформить классический интерьер на кухне

Мебель



Мебель белого и природного цвета станет лучшим дополнением / фото: Kitchendecorium

Мебель должна быть массивной. Лучше всего деревянной и оформленной "под старину". Центральное место на такой кухне занимает плита с традиционной вытяжкой, хорошим дополнением станет отдельная вытяжка. Подбирая мебель, не забывайте о важности симметрии.

Материалы



Использование пластика в интерьере уже отходит в прошлое / фото: Ваниль

Искусственные материалы, вроде пластика, не подойдут в такой интерьер. Обратите внимание на древесину, металл, камень, стекло и даже сталь. К выбору мебели стоит подойти с тщательностью и использовать как можно больше мелких деталей.

Цвета



Цветовая гамма для этого стиля постоянно расширяется / фото: Mirt

Типичной гаммой для классического стиля являются коричневые, бежевые и серые оттенки. Иногда в таких интерьерах можно встретить использование темно-синего, зеленого и бордового.

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Детали декора



Большие подвесные люстры идеально впишутся в дизайн / фото: Одесмебель

Не забывайте о важности деталей в классическом стиле. На кухне стоит использовать стилизованные карнизы, светильники, уместна лепнина.

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