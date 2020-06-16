В городе Аликанте, в Испании, дизайнеры разработали нестандартный интерьер квартиры. В старом доме в центре предыдущие владельцы снесли все перегородки, оставив лестничную клетку. Поэтому дизайнеры создали два этажа квартиры из ДСП.

Клиенты хотели дом с радикально новой концепцией, где роскошь пространства заключалась бы не в перекрытии различных этажей, а в большом пространстве, пишет Dezeen.

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Две внешние террасы расположены по обе стороны от главного входа, чтобы жители могли сидеть и наслаждаться средиземноморским солнечным светом.



Одна из стен сделана из камня / Фото Dezeen

Первый этаж здесь отведен под кухню открытого плана, гостиную, столовую и закрытую ванную. Все комнаты полностью сделаны из ДСП, кроме одной наружной стены, которая является кирпичной. Интересно, что ванная здесь выделена розовым цветом и состоит из душевой кабины, туалета и умывальника.



Зона ванны четко выделена персиковым цветом / Фото Dezeen

Лестница ведет на второй этаж – в спальни, стены которых тоже сделаны из ДСП. Таким образом весь интерьер кажется будто незавершенным. Красочные акценты в виде мебели, такой, как красный табурет, мятно-зеленый стул или желтый стол, обеспечивают многообразие цветов.

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