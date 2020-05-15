Когда вместо жалюзи растения: фото интерьера недостроенного дома, которому дали новую жизнь
The Babylon Garden Spa – спа-центр, который разместился в незавершенном доме. Заброшенное помещение располагается в центре прибрежного города Да Нанг во Вьетнаме. Окна здания здесь плотно засажены зеленью, а интерьер выполнен в популярном сегодня экологическом минимализме.
Главной проблемой в дизайне было создание максимальной площади для бизнеса в равновесии с частным и уникальным пространством, которое приносит ощущение релакса, необходимого для спа-зоны, пишет Archdaily.
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Кроме создания атмосферы приватности, растения также способствуют охлаждению помещения в тропическом климате Вьетнама.
Так выглядит дом сегодня / фото: Archdaily
Главной особенностью проекта, который помогает закрыть жилье растительностью, стали зеленые жалюзи. Они были созданы с помощью 700 блоков почвы латерит, сложенных друг на друга. Позже блоки засадили различными растениями.
Спа-центр расположен в прибрежном городе
Для отделки интерьеров дизайнеры использовали древесину и мрамор как ключевые материалы. На крыше здания разместили бассейн и большую террасу.
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Больше фото спа-центра: