Когда вместо жалюзи растения: фото интерьера недостроенного дома, которому дали новую жизнь

The Babylon Garden Spa – спа-центр, который разместился в незавершенном доме. Заброшенное помещение располагается в центре прибрежного города Да Нанг во Вьетнаме. Окна здания здесь плотно засажены зеленью, а интерьер выполнен в популярном сегодня экологическом минимализме.

Главной проблемой в дизайне было создание максимальной площади для бизнеса в равновесии с частным и уникальным пространством, которое приносит ощущение релакса, необходимого для спа-зоны, пишет Archdaily.

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Кроме создания атмосферы приватности, растения также способствуют охлаждению помещения в тропическом климате Вьетнама.



Так выглядит дом сегодня / фото: Archdaily

Главной особенностью проекта, который помогает закрыть жилье растительностью, стали зеленые жалюзи. Они были созданы с помощью 700 блоков почвы латерит, сложенных друг на друга. Позже блоки засадили различными растениями.

Спа-центр расположен в прибрежном городе

Для отделки интерьеров дизайнеры использовали древесину и мрамор как ключевые материалы. На крыше здания разместили бассейн и большую террасу.

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Больше фото спа-центра: