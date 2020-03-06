Когда интерьер становится игрушкой: в Китае открыли огромную игровую площадку – фото

В китайском городе Женьчжень один из торговых центров заказал у дизайнерской компании K11 игровую площадку для детей посетителей. Получилось масштабно и уже вдохновляет других дизайнеров на подобные проекты.

О новой игровой площадке пишет Archdaily.

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Проект получил название Fairyland Playscape. Площадка оборудована для прыжков, и вполне безопасна.



На полосатый дизайн компании вдохновила китайская литература / Archdaily

Площадь надувного чуда для детей занимает всего 400 квадратных метров.

Мы вдохновились китайской классической литературой и, в частности произведением "Путешествие на Запад", что воплощает сюжет "Юшань" (Гора Нефрита) в современном мире,

– рассказали в компании.



Похожих площадок уж много в Китае/ фото: Archdaily

Fairyland Playscape показывает прогрессивный подход к дизайну и того, как мы взаимодействуем с архитектурой. Он поощряет детей и взрослых рискнуть и бросить вызов себе, чтобы развлечься.

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Площадка является одновременно довольно монументальным сооружением и обычной игрушкой.



Попрыгать внутри можно совершенно бесплатно / фото: Archdaily

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