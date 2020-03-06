Когда интерьер становится игрушкой: в Китае открыли огромную игровую площадку – фото
В китайском городе Женьчжень один из торговых центров заказал у дизайнерской компании K11 игровую площадку для детей посетителей. Получилось масштабно и уже вдохновляет других дизайнеров на подобные проекты.
О новой игровой площадке пишет Archdaily.
Популярное: Дом под Киевом победил на международном конкурсе в США
Проект получил название Fairyland Playscape. Площадка оборудована для прыжков, и вполне безопасна.
На полосатый дизайн компании вдохновила китайская литература / Archdaily
Площадь надувного чуда для детей занимает всего 400 квадратных метров.
Мы вдохновились китайской классической литературой и, в частности произведением "Путешествие на Запад", что воплощает сюжет "Юшань" (Гора Нефрита) в современном мире,
– рассказали в компании.
Похожих площадок уж много в Китае/ фото: Archdaily
Fairyland Playscape показывает прогрессивный подход к дизайну и того, как мы взаимодействуем с архитектурой. Он поощряет детей и взрослых рискнуть и бросить вызов себе, чтобы развлечься.
Читайте также: Лучшие дома 2020 по версии Archdaily – фото
Площадка является одновременно довольно монументальным сооружением и обычной игрушкой.
Попрыгать внутри можно совершенно бесплатно / фото: Archdaily
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке