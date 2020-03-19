Когда серый – не скучный: дизайн барбершопа в Одессе оценил Deezen

Журнал об архитектуре, дизайне и интерьерах Dezeen написал об одесском барбершопе и тату-салоне The Kult Studio. Фото, что поразило авторитетное издание и об идее создания, читайте дальше.

Dezeen посвятил статью интерьеру одесского The Kult Studio, оформлением которого занималось украинское дизайнерское бюро Sivak&Partners.

Читайте похожее Стиль гранж в интерьере – особенности стиля, цвета и мебель

Особенно отметили выбор цветов – все возможные оттенки серого цвета и стильные минималистичные решения.

Где – Украина, город Одесса

Адрес – улица Греческая, 40

Стиль – минимализм

Материалы – камень, стекло, сталь и декоративная штукатурка



Серый можно использовать как моноцвет

Дизайнеры рассказали, что такой выдержанный и минималистичный дизайн получился благодаря ограничению во времени. На разработку и оформление было три месяца, поэтому студии пришлось принимать быстрые и простые решения.

Мы просто выровняли стены и покрыли их специально разработанной для нас декоративной штукатуркой, экономя время,

– рассказывают в агентстве.

До начала работ объект был устаревшим помещением с деревянным полом и согнутым потолком. Однако впоследствии совершенно неприглядное помещение, площадью в 100 квадратных метров, стало комфортным и стильным барбершопом.



Короткие сроки в реализации не помешали изысканности проекта

Грубые мазки бледно-серой штукатуркой не только сэкономили время на обработку, но и предоставили особое очарование интерьера.



Дизайнеры реализовали идею за три месяца

Штукатуркой покрыли и деревянный пол, потому что он бы не выдержал вес плитки для пола. А тату-салон и место для проведения педикюра спрятали за перегородками из закаленного стекла, стены же покрыли обоями с облачным принтом.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке