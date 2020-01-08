Дизайн чердака – какие комнаты можно обустроить под крышей

Часто полезная площадь в доме в виде чердака используется как склад для разного хлама. Но если расчистить мансарду от лишних вещей, то можно найти место для гардеробной комнаты или даже собственной мастерской. Какие еще комнаты можно обустроить на чердаке – читайте в нашем материале.

Наиболее очевидным вариантом комнаты для мансарды является спальня. Однако не стоит останавливаться на одном варианте.

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Какие комнаты можно разместить на чердаке

Домашняя библиотека

Почему именно под крышей? Часто на остальных этажах может банально не хватить места для такого количества полок. Советуем поставить мягкое кресло или диван под окном. Также установите точечное освещение – чтобы читать даже в темное время суток. Добавьте пушистый ковер и все – комната к вашим услугам.

Гардеробная комната



Даже гардеробную комнату можно оформить в классическом стиле / фото: Мансардные окна

На чердаке вам хватит места для всех пар обуви, одежды на любой сезон и даже для чемоданов. Не обязательно покупать большой шкаф – можно прибить полки. Также не забывайте о коробках, в которые поместятся мелочи.

Чайная комната

Идеально подходит для тех, кто ценит размышления в тишине с горячей чашкой в руках. Для обустройства интерьера вам понадобятся подушки, низкий стол, глиняная посуда. Украсить комнату можно в китайском или британском стиле.

Творческая или рабочая мастерская



Проще всего будет сделать собственное пространство на чердаке / фото: Good House

Для такого пространства нет никаких стилевых ограничений. Дизайн комнаты зависит только от вас и вашего желания работать среди того или иного дизайна. Атмосфера уединения будет способствовать полету творческой мысли и продуктивному труду.

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Кинотеатр



Сегодня есть множество вариантов домашнего кинотеатра /фото: Dom.ukr.bio

Возьмите сюда диван, мягкие пуфы и телевизор. Такой вариант чердака станет новым местом для приема гостей и совместного просмотра любимых фильмов.

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