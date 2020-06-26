Концептуальный интерьер: сплошной серый дизайн магазина в Китае – фото
В городе Шанхай, что в Китае, местная дизайнерская компания обустроила концептуальный интерьер продуктового магазина. Разработчики решили сосредоточиться на постиндустриальном стиле. Как выглядит дизайн интерьера в сплошном сером цвете – смотрите в материале.
Основным товаром в этом магазине являются хлебобулочные изделия, сообщает Archdaily.
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Атмосфера в магазине должна давать покупателям ощущение, которое возникает на большом производстве.
Внешне магазин довольно неприметный / Фото Archdaily
Представленная здесь продукция больше напоминает промышленные объекты, которые изготовлены с точностью и контролем,
– объяснил один из дизайнеров.
Мебель в зале здесь из нержавеющей стали / Фото Archdaily
Все материалы, которые использовали для облицовки интерьера – серого тона. Например, вспененный алюминий и нержавеющая сталь. Дизайнер выбрал материалы, которые удачно бы дополняли друг друга.
В результате и изнутри и снаружи интерьер здесь выполнен полностью в серых тонах.
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