Кондиционеры: какие бывают и чем отличаются

В современном мире кондиционер – это уже не предмет роскоши, а необходимость для комфортного пребывания в помещении.

Если раньше это устройство широко использовали в офисах, ТЦ и заведениях общественного питания, то сейчас оно часто используется как в малых, так и больших квартирах и домах.

Спрос рождает предложение, и рынок предлагает большой выбор различных видов кондиционеров, более подробно о которых мы расскажем в нашем материале.

Настенные кондиционеры чаще всего устанавливаются в квартирах, они состоят из двух блоков: наружного и внутреннего. Такие модели удобны, ведь они компактны и отлично вписываются в интерьер комнаты. Их мощности (до 5-7 кВт) как раз хватает на охлаждение одной комнаты.

Канальные сплит-системы включают систему воздуховодов с внутренним блоком, которые прячутся в подвесных или натяжных потолках. Также к системе можно подключить воздуховод для замены свежим воздухом с улицы. Недостаток канальных кондиционеров в том, что он предполагает больший уровень шума и обязательное опускания потолка для закладки воздуховодов. Однако преимущество в том, что благодаря воздуховоду холодный воздух не направляется одним потоком на людей, а охлаждается все помещение.

Кассетный кондиционер, как и канальные сплит-системы, также скрывается под подвесным потолком, но он закрывается декоративными решетками, которые по размеру напоминают стандартную потолочную плитку. В таких моделей примерно такая же мощность, как и в канальных, но охлажденный воздух выходит через нижнюю часть блока, поэтому не нужно устанавливать воздуховоды. В кассетных кондиционерах есть воздухораспределительные заслонки. Благодаря им холодный воздух движется по 2, 3 или 4 направлениям и быстро перемешивается с воздухом в комнате. Кассетные кондиционеры в основном используются в помещениях, где собирается много людей.

Потолочные кондиционеры могут быть различной мощности, и именно они актуальны как для больших помещений, так и для маленьких комнат. Они удачно вписываются в любой интерьер. Холодный воздух горизонтально распространяется вдоль потолка и прямой поток воздуха не попадает на людей.

Мобильные кондиционеры оснащены колесиками для легкого перемещения и устанавливаются на полу. В комплекте идет воздуховод для вывода горячего воздуха на улицу через отверстие или форточку. Недостатками мобильных кондиционеров являются их небольшая мощность, громкий шум из-за работы компрессора и высокая цена по сравнению с другими видами. Однако это хороший вариант для тех, кто часто переезжает и может легко забрать его с собой из одного помещения в другое.

По типу включения кондиционеры могут быть инверторными или обычными On/Off.

Инверторные кондиционеры при достижении заданной температуры снижают свою мощность, но продолжают работать, поддерживая температуру. Их главное преимущество в том, что это практически бесшумная работа, возможность включения режима обогрева при -15 градусах и ниже, а также на 25-35% снижено потребление электроэнергии по сравнению с обычными.

Обычные кондиционеры при достижении заданной температуры выключаются, а когда температура вновь повышается – снова включаются, поэтому они уступают по комфорту и точности поддержания температуры в помещении. Инверторные кондиционеры стоят дороже, но они лучше поддерживают микроклимат и компрессор служит дольше, поскольку нет необходимости постоянно включаться и выключаться, а также есть возможность задать любую температуру, с которой и будет осуществляться охлаждение помещения.

Для современных потребителей важны не только технические характеристики кондиционеров, но также их внешний вид. Поэтому компании Mitsubishi Electric, Neoclima, LG выпустили дизайнерские линейки. Дизайнерские кондиционеры выглядят намного красивее и элегантнее, чем обычные модели.

Их панели могут быть выполнены из различных материалов с любым окрасом (красные, белые, черные, золотистые, под дерево и т.д.). Некоторые модели сразу идут в комплекте со съемными панелями, которые владелец может легко заменить при необходимости. Кондиционеры также могут быть оснащены светодиодной подсветкой разных цветов или даже замаскированы под картину.

Функции современных кондиционеров не ограничиваются только охлаждением. Модели могут обогревать воздух и даже осушать его – эта функция необходима, если в комнате есть проблема с излишней влажностью. Во многих кондиционерах установлены специальные фильтры, которые очищают воздух, задерживая пыль, бактерии и вредные микрочастицы. Некоторые модели ионизируют воздух – обеззараживают и насыщают его ионами серебра.

Как вы смогли убедиться, широкий выбор различных видов кондиционеров позволяет каждому потребителю найти идеальное сочетание технических характеристик, дизайна и, конечно, стоимости.

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