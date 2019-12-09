Дизайн коридора с лестницей: выбираем удачный цвет и стиль

Пусть в городских многоэтажках обычно нет двухэтажных квартир, но в частных загородных и дачных домах всегда есть возможность построить больше этажей. В таком случае надо решить какой стиль выбрать для коридора и лестницы. Советы относительно интерьера – в нашем материале.

Не важно сколько у вас выделено места на лестницу. Не важно будут это габаритные маршевые или компактные винтовые комплексы – нужно выбрать дизайн.

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Популярные варианты дизайна коридора с лестницей

Классика



Классический стиль всегда в моде / фото: O dome

Этот стиль подойдет для тех, кто любит поражать гостей уже с порога. Здесь нужно накупить массу эксклюзивных вещей (люстр, антикварной мебели, картин). Лестницы должны иметь причудливые изгибы, помпезные перила, кованые элементы, лепнину и дорогие ковры.

Эксперты советуют использовать два цвета, которые чередуются в элементах лестницы и дизайна самой комнаты. Популярны черно-белые варианты.

Модерн



Минимум декора – признак современного стиля / фото Интерьер

Здесь полная противоположность классике. Минималистичные мотивы должны быть как в форме самой лестницы так и в отделке. Не забывайте о четких прямых линиях и выбросьте лишние элементы декора.

Используйте светлые или темные цвета в стиле модерн. Возможно сочетание нескольких оттенков.

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Лофт



Лофт должен создать атмосферу чердака / фото: Pinterest

Если ваш дом сделан в стиле лофт, то идеально подойдут тяжелые металлические или деревянные лестницы без украшений. Отделка самого коридора может быть голым кирпичом или "рубленным" бетоном. Деревянные балки, розетки и провода без всякого оформления дадут вам ощущение будто вы на чердаке.

Считается, что для лофта оптимальными будут все цвета в молочно-шоколадной гамме.

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