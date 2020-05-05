Королевство серого: дизайнеры разработали интерьер кухни полностью из мрамора – фото
Архитектурная фирма Felipe Hess Arquitetos разработала дизайн кухни из мрамора. Проектанты хотели совместить простоту внешнего вида материала и стиль минимализм.
Архитекторы верят, что правильное взаимодействие всех элементов дизайна способно в корне менять представление о традиции обустройства кухонь, пишет Archdaily.
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В этой кухне низкие потолки и тусклое освещение, однако все поверхности, за исключением потолка, выполнены из белого или серого мрамора. Вход в кухню пролегает сквозь тоннель, в котором потолок достаточно высокий.
Раковина и кран здесь тоже очень простые / фото: Archdaily
В плане четко определен периметр, который ограничен панелями и дверцами шкафа. Технология SCA, которую использует бразильская фирма, позволила применить тонкие слои мрамора в облицовке.
Пол на кухне выложен тонким слоем пластинок из мрамора / фото: Archdaily
В основе плана лежит органический кухонный остров, который "создает трение" между жестким периметром и усиливается цилиндрической вытяжкой печки.
Кухонные стеллажи спрятаны за неприступной серой облицовкой / фото: Archdaily
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Естественный свет, который проходит по коридору и попадает в кухню, приглашает посетителей внутрь.
Тоннель намного светлее, чем сама кухня / фото: Archdaily