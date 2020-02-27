Косметический ремонт в квартире: с чего начать и что стоит знать
Любое помещение, где люди проводят много времени, иногда требует хотя бы косметического ремонта. Когда начинать делать зависит от степени изношенности дома и наличия денег и времени у владельца. Но, если это время таки настало – стоит почитать с чего начать в нашем материале.
Косметический ремонт не требует больших денег, однако помогает освежить квартиру и придать ей новизны.
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Что необходимо иметь перед косметическим ремонтом
- план, которого вы будете придерживаться в процессе ремонта;
- сформированный примерный внешний вид каждой комнаты после косметического ремонта;
- как будет происходить ремонт: своими силами или специалистами в этой сфере;
- список всех нужных материалов;
- примерные расчеты по ремонту.
С чего начать косметический ремонт
Подготовка
Лучшим вариантом будет временно вынести мебель из комнаты / фото: Freepick
Перед началом ремонта нужно решить как быть со старой мебелью. Выбросить лишнюю и вынести на время ремонта нужную. Если вынести всю мебель невозможно (громоздкая, требуют демонтажа, прочее), то следует перенести ее на центр комнаты, чтобы она не мешела доступу к стенам.
Пол, окна, стены и двери
Стены в "сыром" виде непригодны для ремонта / фото: Nashaotdelka
Чтобы в процессе ремонта не испачкать окна, пол и мебель, то их нужно оклеить малярной пленкой или газетой. Не забудьте также об обеспечении собственной безопасности. Необходимо обесточить источники электричества, а розетки оклеить строительной лентой.
Позже стены и потолок следует очистить от загрязнений, частиц шпатлевки или старых обоев с помощью шпателя.
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Отделка стен и потолка
Грунтовая смесь помогает лучше удержать шпаклевку, краску или обои / фото: Domria
После выполнения первых пунктов, нужно обработать стены и потолок грунтовой смесью и дать ей высохнуть. Такой шаг особенно необходим при косметическом ремонте. Качественная грунтовая смесь (если соблюдены все нормы на последующих этапах) позволит не думать о ремонте еще несколько лет.
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