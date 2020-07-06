Ковбойское седло: концепт удивительного деревянного стула, который является чрезвычайно удобным
Литовские дизайнеры создали концепт кресла, которое приспосабливается к форме тела своего владельца. Каркас такого стула состоит из деревянных палок, а сиденье сделано из плюша. Выставка под названием Envisioned Comfort предлагает кресло, которое может трансформироваться в табурет и консольный стол. Больше фото – смотрите в материале.
При разработке мебели дизайнеры вдохновлялись формой конного седла, сообщает Dezeen.
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Основа каждой конструкции состоит из многочисленных буковых палок, которые держатся вместе с застежками из дерева и латуни. Палки имеют разную длину для того, чтобы создать волнистые, эргономичные поверхности, которые соответствуют форме тела пользователя.
Внешне такое кресло выглядит не слишком удобным / Фото Dezeen
Каждая такая "палка" крепится к сиденью специальными пуговицами, поэтому владелец может регулировать сидение как ему заблагорассудится.
Однако у вас есть возможность создать свое идеальное кресло / Фото Dezeen
Мы объединили наши две различные дизайнерские практики в один объект, взяв обычную фантазию как исходную точку,
– рассказал один из разработчиков.
А так выглядит "продвинутый вариант" стула / Фото Dezeen
По словам разработчиков, все предметы мебели являются многофункциональными, и были разработаны с максимальным комфортом, придерживаясь природных положений и изгибов человеческого тела.
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Все крепления легко можно снять / Фото Dezeen
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