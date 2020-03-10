Как правильно подобрать ковер в соответствии со стилем комнаты и цветом – фото

Сегодня рынок предлагает большое количество ковров по типу материала или ворса. Также у ковров отличаются плотность, основа, назначение и тому подобное. Как не запутаться в мире ковров и подобрать именно тот, который идеально впишется в стиль и цвет вашей комнаты, – читайте в нашем материале.

Специфика подбора ковра будет серьезно отличаться от комнаты, где его будут использовать.

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Как подобрать ковер в соответствии со стилем комнаты

Классический

Если комната, куда вы ищете ковер, оформлена в классическом стиле, то оптимальным вариантом будет акриловый, из полиэстера, шелковый или даже шерстяной ковер с различными историческими орнаментальными мотивами. Трендом являются ковры с блеклым цветом, которые создадут эффект старины и изысканности.

Модерн



"Зебра" – один из самых популярных ковров в модерне / фото: Home designing

Противоположный к классике стиль любит ковры из синтетических или натуральных материалов (подойдет даже кожа). Рисунок таких ковров основывается на простых геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник). Цветовая гамма может быть как яркой, так и сдержанной.

Кантри



Простые на вид ковры хорошо подойдут для этого стиля / фото: Architecture blog

Здесь будут гармонировать ковры, сделанные из шерсти с теплой цветовой палитрой (желтые, коричневые, бежевые тона).

Минимализм

Когда у вас в комнате отсутствует декор, то и пышный ковер не подойдет. Лучшим вариантом станет однотонный безворсовый ковер с невнятным рисунком. Однако, если у вас дом в стиле минимализм, то стоит подумать нужно ли покупать ковер вообще.

Этник



Этник бывает разным / фото: Домик мечты

Здесь все зависит от того, в каком именно этническом стиле оформлена комната. Для каждого характерны свои национальные орнаменты и цвета. Восточный – яркие насыщенные тона (красный, желтый, синий), для африканского – бежево-коричневые оттенки.

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Какие детали надо учесть при выборе цвета ковра



Ковер должен гармонировать с интерьером / фото: Elledecoration

Однотонные ковры подчеркнут форму мебели,

светлые тона всегда визуально расширяют помещение, а темные оттенки – сужают,

в комнатах, окна которых выходят на юг, стоит постелить ковер холодных цветов, в темных комнатах с северной стороны уместно будут смотреться изделия теплых тонов,

действительно оригинальным решением будет яркий ковер, который не гармонирует с интерьером. Обычно такой ковер придает дизайну "изюминку", можно дополнить обстановку подушками или другими акцентами.

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