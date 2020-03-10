Как правильно подобрать ковер в соответствии со стилем комнаты и цветом – фото
Сегодня рынок предлагает большое количество ковров по типу материала или ворса. Также у ковров отличаются плотность, основа, назначение и тому подобное. Как не запутаться в мире ковров и подобрать именно тот, который идеально впишется в стиль и цвет вашей комнаты, – читайте в нашем материале.
Специфика подбора ковра будет серьезно отличаться от комнаты, где его будут использовать.
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Как подобрать ковер в соответствии со стилем комнаты
Классический
Если комната, куда вы ищете ковер, оформлена в классическом стиле, то оптимальным вариантом будет акриловый, из полиэстера, шелковый или даже шерстяной ковер с различными историческими орнаментальными мотивами. Трендом являются ковры с блеклым цветом, которые создадут эффект старины и изысканности.
Модерн
"Зебра" – один из самых популярных ковров в модерне / фото: Home designing
Противоположный к классике стиль любит ковры из синтетических или натуральных материалов (подойдет даже кожа). Рисунок таких ковров основывается на простых геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник). Цветовая гамма может быть как яркой, так и сдержанной.
Кантри
Простые на вид ковры хорошо подойдут для этого стиля / фото: Architecture blog
Здесь будут гармонировать ковры, сделанные из шерсти с теплой цветовой палитрой (желтые, коричневые, бежевые тона).
Минимализм
Когда у вас в комнате отсутствует декор, то и пышный ковер не подойдет. Лучшим вариантом станет однотонный безворсовый ковер с невнятным рисунком. Однако, если у вас дом в стиле минимализм, то стоит подумать нужно ли покупать ковер вообще.
Этник
Этник бывает разным / фото: Домик мечты
Здесь все зависит от того, в каком именно этническом стиле оформлена комната. Для каждого характерны свои национальные орнаменты и цвета. Восточный – яркие насыщенные тона (красный, желтый, синий), для африканского – бежево-коричневые оттенки.
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Какие детали надо учесть при выборе цвета ковра
Ковер должен гармонировать с интерьером / фото: Elledecoration
- Однотонные ковры подчеркнут форму мебели,
- светлые тона всегда визуально расширяют помещение, а темные оттенки – сужают,
- в комнатах, окна которых выходят на юг, стоит постелить ковер холодных цветов, в темных комнатах с северной стороны уместно будут смотреться изделия теплых тонов,
- действительно оригинальным решением будет яркий ковер, который не гармонирует с интерьером. Обычно такой ковер придает дизайну "изюминку", можно дополнить обстановку подушками или другими акцентами.
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