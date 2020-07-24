Грузинский дизайнер Сандро Ломинашвили создал стул из 18 древесных сегментов. По замыслу, кресло должно напоминать тело муравья. Стул имеет черный цвет, а его элементы сделаны из грецкого ореха и склеены воедино. Больше фото кресла – смотрите в материале.

Дизайнер назвал стул Алло, соединив вместе начало собственного имени и фамилии, сообщает Dezeen.

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По словам Сандро, стул будет максимально комфортным именно из-за "корпуса насекомого".



Кресло напоминает тело муравья / Фото Dezeen

Ножки и подлокотники изготовлены из стальных труб толщиной 25 миллиметров, которые соединяются между собой и прикреплены к основному корпусу.



Единственный минус стула – он довольно твердый / Фото Dezeen

Хотя это не было его первоначальным намерением, Т-образная спинка, которая прикрепляется к тонким "рукам" и "ногам", и образует тело насекомого, а точнее муравья.



Большинство элементов здесь деревянные / Фото Dezeen

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Размер стульчика составляет 80 сантиметров в высоту и 55 сантиметров в ширину. Также в будущем дизайнер планирует выпустить мягкую версию стула.

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