Кроме кухни и ванной: где стоит установить стиральную машину дома

Классическим вариантом для размещения стиральной машины в украинских квартирах всегда является кухня или ванная, однако не стоит ограничиваться этими вариантами. Предлагаем вам идеи куда поставить стиральную машину в доме, и какие бывают плюсы и минусы в вариантах – читайте в нашем материале.

Перед установкой машины стоит не забывать, что вблизи должна быть розетка и выход в канализацию. Хотя разрешается использовать толстые мощные удлинители и дополнительный шланг.

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Недостатки размещения стиральной машинки в ванной и кухне

Ванна

Ограниченное пространство в ванной совсем не способствует размещению там дополнительных громоздких вещей. Также в ванной неудобно загружать стиральную машинку из-за нехватки места. Единственным плюсом будет удобство стирки, ведь грязная одежда часто остается в ванной после душа.

Кухня



Шум будет мешать всем жителям дома / Фото: Pinterest

Если в ванной есть хотя бы одно преимущество, то размещение стиральной машинки в кухне – сплошной недостаток. Она не подойдет ни в один интерьер, будет создавать дополнительный шум в комнате, где жильцы проводят много времени. К тому же, кухня часто служит обеденной зоной. Поэтому здесь атмосфера должна способствовать появлению аппетита, а не наоборот.

Альтернативные варианты размещения стиральной машинки

Кладовка, котельная



Большое пространство даст возможность свободному доступу ко многим коммуникациям дома / фото: Bouw

Популярный вариант в Западной Европе. Место, где у вас стоит бойлер или котел, точно будет хорошим вариантом для размещения там еще и стиральной машинки. Если у вас частный дом, то стоит вообще выделить отдельную комнату на котельную.

Балкон



Также один из хороших вариантов / фото: Stiralkainfo

Азиатский вариант. Часто в дальневосточных странах стиральные машинки ставят на балконе. Здесь вы ее не услышите, однако больше проблем может возникнуть с коммуникациями, особенно с доступом к канализации. Также на балконе можно сразу высушить выстиранное белье.

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За пределами дома

Если у вас частный дом, то стоит подумать о выносе стиральной машинки за пределы собственного дома. Ее можно поставить в складском или подсобном помещении. Современные агрегаты легко выдерживают сложные погодные условия.

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