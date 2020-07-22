Независимо от того, хотите ли вы освежить интерьер или просто у вас есть старая глиняная черепица, которую некуда деть – это всегда эффективный и доступный вариант. Традиционная кровельная кровля имеет низкую себестоимость и выглядит стильно. Предлагаем вашему вниманию 5 вариантов использования глиняной черепицы в интерьере.

Использование старой черепицы в интерьере становится все более популярным в последнее время, сообщает Archdaily.

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На самом деле такие материалы могут дать новую жизнь стенам, фасадам, люкам и даже мебели.

5 способов использования глиняной черепицы в интерьере

Рецепция отеля / Лондон, Великобритания

Здесь стена состоит из бетона, бронзы, дерева и стекла, обложенных креативным текстилем и теплыми тканями, создает простую и обдуманную эстетику. Однако главным материалом здесь является именно черепица.



Отель был открыт в 2017 году / Фото Archdaily

Интерьер кафе / Ханой, Вьетнам

Цель проекта заключалась в том, чтобы приспособить и расширить старый многоквартирный дом для размещения здесь нового кафе. Здесь все делается с использованием переработанных материалов.



Дерево и керамика – ключевые игроки в структуре/ Фото Archdaily

Частный дом / Чичжоу, Китай

Одна из стен дома выложена полыми кирпичными стенами, покрытыми небольшими серо-зелеными плитками черепицы, чтобы создать скромную и спокойную атмосферу на фоне сельской местности.



Проект завершили только в прошлом году/ Фото Archdaily

Частный дом / Мадрид, Испания

В этом случае кровельное покрытие со старой конюшни решили использовать в интерьере домика в Испании.



Проект датируется 2009 годом / Фото Archdaily

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Настенный декор / Асунсьон, Парагвай

Старая брусчатка также может выполнять роль горшков.



Горшки для комнатных растений не обязательно должны быть круглыми / Фото Archdaily

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