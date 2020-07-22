Куда девать старую черепицу: 5 способов использования кровельного покрытия в интерьере – фото
Независимо от того, хотите ли вы освежить интерьер или просто у вас есть старая глиняная черепица, которую некуда деть – это всегда эффективный и доступный вариант. Традиционная кровельная кровля имеет низкую себестоимость и выглядит стильно. Предлагаем вашему вниманию 5 вариантов использования глиняной черепицы в интерьере.
Использование старой черепицы в интерьере становится все более популярным в последнее время, сообщает Archdaily.
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На самом деле такие материалы могут дать новую жизнь стенам, фасадам, люкам и даже мебели.
5 способов использования глиняной черепицы в интерьере
Рецепция отеля / Лондон, Великобритания
Здесь стена состоит из бетона, бронзы, дерева и стекла, обложенных креативным текстилем и теплыми тканями, создает простую и обдуманную эстетику. Однако главным материалом здесь является именно черепица.
Отель был открыт в 2017 году / Фото Archdaily
Интерьер кафе / Ханой, Вьетнам
Цель проекта заключалась в том, чтобы приспособить и расширить старый многоквартирный дом для размещения здесь нового кафе. Здесь все делается с использованием переработанных материалов.
Дерево и керамика – ключевые игроки в структуре/ Фото Archdaily
Частный дом / Чичжоу, Китай
Одна из стен дома выложена полыми кирпичными стенами, покрытыми небольшими серо-зелеными плитками черепицы, чтобы создать скромную и спокойную атмосферу на фоне сельской местности.
Проект завершили только в прошлом году/ Фото Archdaily
Частный дом / Мадрид, Испания
В этом случае кровельное покрытие со старой конюшни решили использовать в интерьере домика в Испании.
Проект датируется 2009 годом / Фото Archdaily
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Настенный декор / Асунсьон, Парагвай
Старая брусчатка также может выполнять роль горшков.
Горшки для комнатных растений не обязательно должны быть круглыми / Фото Archdaily