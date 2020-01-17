Куда спрятать бытовые мелочи, которые мозолят глаз – советы

Дом это не только место отдыха, но и жизненное пространство, в котором со временем появляется много бытовых мелочей. Все они необходимы, но часто портят интерьер комнат. Куда спрятать такие элементы – смотрите в материале.

Вы удивитесь насколько легко спрятать провода, мусорные баки и другие вещи.

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Куда спрятать бытовые мелочи

Многофункциональные лестницы



Изобретение, которое нивелирует потребность покупать шкаф / фото: Так просто

Искусственный камень



Мусорные баки или выведенные коммуникации часто портят вид двора / фото: Так просто

Альтернатива для полочек



Громоздкие полки – прошлый век / фото: Так просто

Зарядная станция



Хорошо подойдет для тех, кто не пользуется телефоном во время зарядки / фото: Так просто

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Провода за компьютерным столом



Такая проблема знакома каждому / фото: Так просто

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