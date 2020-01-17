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Куда спрятать бытовые мелочи, которые мозолят глаз – советы

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Решение проблемы может быть очень очевидным / Bench Accounting

Дом это не только место отдыха, но и жизненное пространство, в котором со временем появляется много бытовых мелочей. Все они необходимы, но часто портят интерьер комнат. Куда спрятать такие элементы – смотрите в материале.

Вы удивитесь насколько легко спрятать провода, мусорные баки и другие вещи.

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Куда спрятать бытовые мелочи

Многофункциональные лестницы


Изобретение, которое нивелирует потребность покупать шкаф / фото: Так просто

Искусственный камень


Мусорные баки или выведенные коммуникации часто портят вид двора / фото: Так просто

Альтернатива для полочек


Громоздкие полки – прошлый век / фото: Так просто

Зарядная станция


Хорошо подойдет для тех, кто не пользуется телефоном во время зарядки / фото: Так просто

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Провода за компьютерным столом


Такая проблема знакома каждому / фото: Так просто

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке

 

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Ремонт Идеи для дома Идеи для интерьера Дизайн Декор и дом
В какой цвет покрасить межкомнатные двери: нюансы и предложения
16 января
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