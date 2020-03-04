Кухня в стиле модерн: особенности оформления, цвета и освещение в интерьере – фото

Кухня – традиционно одна из самых популярных комнат любого дома. Поэтому перед ремонтом стоит хорошо подумать над дизайном кухни. Модерн похож на минимализм, но не такой строгий и более вариативный. Как оформить кухню в стиле модерн и каковы его особенности, а также цвета и освещение, которые применяются – читайте в нашем материале.

Модерновый стиль уже давно не новый, ведь хорошо известным он был еще в начале прошлого века. Несмотря на это, популярность модерного стиля не утихает.

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Особенности дизайна кухни в стиле модерн



Ближайшим стилем к модерну является минимализм / фото: House-Biz

простой и строгий дизайн;

функциональные и практичные детали;

поверхности ровные и гладкие;

без лишнего декора;

асимметрия, плавные линии;

натуральные материалы;

приглушенные цвета.

Цвета и освещение на кухне в стиле модерн

Цвета



Классический белый с черными акцентами / фото: Homester

Уникальность модерна заключается в том, что на самом деле строгих цветовых рамок в нем нет. Каждый дизайнер оформляет интерьер в тех цветах, в которых он считает нужным. Однако чаще всего используются пастельные оттенки, а также классические черный и белый с акцентами.

Освещение



Светильник по центру не является особенностью стиля / фото: DH

Сначала освещение в модерне пытались делать приглушенным, чтобы создать атмосферу уюта и романтики. Сегодня же кухня в стиле модерн отличается хорошим освещением.

Люстры и другие источники освещения на такой кухне не терпят вычурности, поэтому линии всех осветительных приборов должны быть строгие, геометрически правильные.

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Обычно используется центральная люстра, а также много вспомогательных настенных светильников. Также можно отказаться от люстры и просто использовать много мелких осветительных элементов.

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