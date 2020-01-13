Как сделать кухню на балконе: преимущества и недостатки такого варианта

Часто балкон в квартире по разным причинам становится просто неактуальным. Если вы не пользуетесь балконом на кухне, то его с легкостью можно превратить в лоджию и обустроить в ней продолжение основной комнаты. Какие преимущества, и какие недостатки у такого объединения – читайте в нашем материале.

Хоть увеличение пространства той или иной комнаты процесс хлопотный, однако у результата ряд преимуществ.

Читайте также: Превращение балкона в комнату – как воплотить в реальность и что надо учесть

Преимущества обустройства кухни на балконе

Площадь



Увеличение пространства получится существенным / фото: Pinterest

После объединения балкона с кухней можно серьезно расширить ее площадь. Такое преимущество может стать ключевым для однокомнатных маленьких квартир, где каждый квадратный сантиметр на вес золота.

В лоджии, среди прочего, можно обустроить столовую или переместить туда газовую плиту.

Освобождение места

На маленьких кухнях часто слишком тесно даже при заваривании чая, а в случае объединения пространства с балконом, можно перенести все рабочие поверхности именно в лоджию. В таком случае кухня станет местом приема гостей и совместного ужина для членов семьи.

Дополнительное освещение



Света становится гораздо больше / фото: Kinchen Guide

Обычно в лоджии обустраивают большие окна без штор. Поставьте под окнами мойку или столешницу – будете иметь хорошо освещенную рабочую зону.

Недостатки обустройства кухни на балконе

Затраты

Кроме стоимости самого ремонта, придется еще и потратиться на теплоизоляцию балкона. Известно, что именно лоджия – уязвимое для холода место. Также желательно установить систему "теплый пол" и дополнительное стационарное отопление.

Продолжительность ремонта



Часто приходится делать ремонт и в основной части кухни / фото: Planirovka

Сам процесс переноса кухни на балкон является хлопотным и проблематичным. В отличие от обычного ремонта он может затянуться на несколько месяцев.

Вас может заинтересовать: Как уютно обустроить маленькую кухню: лайфхаки для дизайна интерьера в фото

Бюрократия

Иногда ликвидация стены в многоэтажном доме требует наличия многочисленных разрешений и прохождения проверок. В частности, если стена между кухней и балконом является опорной – сносить ее категорически запрещено.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке