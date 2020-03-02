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Кухня с открытыми полками: преимущества и недостатки такого выбора – фото

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Трендом в мире интерьера кухонь в последние годы считается применение открытых полок на кухне. Многих привлекает открытость такого дизайна и возможность для сделать сервиз частью интерьера. Какие преимущества и недостатки кухни с открытыми полками – читайте в материале.

Открытые полки лучше всего подойдут для кухонь в стиле лофт или кантри.

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Какие преимущества кухни с открытыми полками

Универсальность


Кухня с открытыми полками сегодня становится все более популярной / фото: Minestage

Обустроить такие полки можно как на большой, так и на крохотной кухне. Они будут выглядеть одинаково гармонично и красиво.

Цена

Мебель – одна из самых дорогих статей в смете во время ремонта. Открытые полки обойдутся вам значительно дешевле.

Быстрый доступ


Иногда на кухне обустраивают одновременно закрытые и открытые полки / фото: Roda

Вы никогда не потеряете нужную кастрюлю или чашку, если она будет стоять на такой полке. К тому же не надо тратить время на то, чтобы открывать и закрывать дверцы.

Возможность демонстрации посуды

Если вы купили красивый сервис, но он вынужден пылиться в кухонном шкафчике, то стоит задуматься о варианте обустройства открытой полки.

Недостатки кухни с открытыми полками


Скандинавский стиль также подходит для кухни с открытыми полками / фото: Новости

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  • такие полки быстро загрязняются. Поэтому не располагайте их близко к плите;
  • полочки открытого типа требуют размещения на них исключительно красивой посуды.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Ремонт Дизайн Идеи для интерьера Декор и дом Кухня Идеи для дома
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