Кухня в стиле прованс: особенности, цвета и мебель в интерьере

Популярность прованса объясняется особым ощущением уюта, который дает этот стиль. Так, современные минималистические веяния распространяются на все комнаты в доме, но строгий минимализм хоть и практичен, однако слишком суров. Как оформить кухню в стиле прованс, какие существуют особенности и как правильно подобрать цвета и мебель – читайте в нашем материале.

Стиль прованс пришел к нам из Франции, из одноименного региона. У многих он ассоциируется с простотой и естественностью.

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Как оформить кухню в стиле прованс: цвета, мебель и особенности

Цвет



Яркие цвета даже в роли акцентов не используются / фото: Rehouse

Оформляется в пастельных и теплых тонах – это касается как отделки стен, так и цвета мебели. "Кричащие" оранжевые или красные глянцевые фасады сюда не подойдут.

Декор



Сегодня элементы декора уже отходят на второй план / фото: Regodesign

Вообще кухня в стиле прованс должна быть насыщена декором и аксессуарами, в идеале – ручной работы. Однако сегодня используют все меньше безделушек. Детали могут и должны быть пестрыми и яркими.

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Мебель



Пластику не место в этом стиле / фото: Агромат

Дерево – основной материал для мебели на такую кухню. Подойдет отделка под натуральное дерево, лучше всего – светлых тонов. Отличным вариантом будет, если вы оставите старый сервант, деревянный стол и придадите ему эффект "старости" (например, при помощи патинирования фасадов и других поверхностей).

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