Кухня в серых тонах: оттенки, преимущества и недостатки такого выбора

Серый цвет – один из самых популярных вариантов для кухни. Дело в том, что это самый универсальный цвет из всех. Какие существуют оттенки серого цвета, каковы его преимущества и недостатки – читайте в нашем материале.

Лучше всего серый цвет применять в сочетании со стилями лофт, кантри, хай-тек и прованс.

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Какие преимущества у серого цвета

Нейтральность



Иногда серый разбавляют яркими цветами / фото: Domnomore

Серый цвет считают нейтральным, потому что он не раздражает глаза, и дает прекрасный фон для декорирования комнаты. На сером фоне прекрасно смотрятся яркие аксессуары и мебель.

Практичность



Даже глянцевая поверхность мебели после определенного времени будет выглядеть как новая / фото: Мик

Все оттенки серого очень практичны, и в отличие от белой кухни вам не придется так часто убирать и чистить поверхность.

Актуальность

Серые тона всегда актуальны, хотя без декора не обойтись. Серые оттенки выглядят респектабельно, благородно и современно.

Универсальность



Большая кухня позволит сделать островок посередине / фото: Roda

Серую палитру можно использовать при оформлении как маленькой кухни, так и огромной.

Недостатки серого цвета

Актуальность

Серая палитра спустя длительное время может вам показаться скучной и немного угрюмой. Однако изменить атмосферу на кухне, как уже упоминалось, можно с помощью декора.

Особенности применения на маленькой кухне



С окном вопрос освещения не стоит так остро / фото: Design-homes

Если ваша кухня очень маленькая, серый цвет может сделать ее неуютной и холодной. Однако серый подойдет и для крохотной комнаты, при условии, что здесь установлено хорошее освещение и есть окно.

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Необходимость добавления рисунков

Чтобы ваша кухня была красивой, рекомендуется серый сочетать с приятными росписями и рисунками.

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