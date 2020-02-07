Кухня в серых тонах: оттенки, преимущества и недостатки такого выбора
Серый цвет – один из самых популярных вариантов для кухни. Дело в том, что это самый универсальный цвет из всех. Какие существуют оттенки серого цвета, каковы его преимущества и недостатки – читайте в нашем материале.
Лучше всего серый цвет применять в сочетании со стилями лофт, кантри, хай-тек и прованс.
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Какие преимущества у серого цвета
Нейтральность
Иногда серый разбавляют яркими цветами / фото: Domnomore
Серый цвет считают нейтральным, потому что он не раздражает глаза, и дает прекрасный фон для декорирования комнаты. На сером фоне прекрасно смотрятся яркие аксессуары и мебель.
Практичность
Даже глянцевая поверхность мебели после определенного времени будет выглядеть как новая / фото: Мик
Все оттенки серого очень практичны, и в отличие от белой кухни вам не придется так часто убирать и чистить поверхность.
Актуальность
Серые тона всегда актуальны, хотя без декора не обойтись. Серые оттенки выглядят респектабельно, благородно и современно.
Универсальность
Большая кухня позволит сделать островок посередине / фото: Roda
Серую палитру можно использовать при оформлении как маленькой кухни, так и огромной.
Недостатки серого цвета
Актуальность
Серая палитра спустя длительное время может вам показаться скучной и немного угрюмой. Однако изменить атмосферу на кухне, как уже упоминалось, можно с помощью декора.
Особенности применения на маленькой кухне
С окном вопрос освещения не стоит так остро / фото: Design-homes
Если ваша кухня очень маленькая, серый цвет может сделать ее неуютной и холодной. Однако серый подойдет и для крохотной комнаты, при условии, что здесь установлено хорошее освещение и есть окно.
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Необходимость добавления рисунков
Чтобы ваша кухня была красивой, рекомендуется серый сочетать с приятными росписями и рисунками.
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