Кухня в скандинавском стиле: особенности отделки и главные цвета
Стиль, который перекочевал в Украину из Дании, Швеции и Норвегии. Там зародилась любовь к минимализму в декоре, белоснежным стенам и большим окнам. Если вы тоже разделяете мнение, что счастье в том, чтобы быть, а не иметь, то кухня в скандинавском стиле для вас. Какие цвета можно использовать и какие существуют особенности этого стиля – читайте в нашем материале.
Выбирать дизайн для кухни нужно очень тщательно, ведь там вы часто проводите много времени, даже не замечая этого.
Больше о кухнях: Кухня в стиле минимализм: как ошибиться в оформлении и что учесть
Особенности дизайна кухни в скандинавском стиле
Белый цвет
Белый цвет является лишь стержневым для дизайна / фото: Remontu
Стержневым оттенком всех цветов должен быть белый.
Первое, что обычно бросается в глаза в комнате в скандинавском стиле – белый цвет. Хотя дизайнеры не запрещают экспериментировать над цветовой гаммой.
Минимализм и функциональность
Каждый элемент на кухне (это касается даже декора) должен иметь какую-то практическую функцию. Просто навешать много картин на стены, или расставить как можно больше мебели – означает отклониться от стиля. Ведь окружать себя надо комфортом, а не декором.
Простота
Лаконичность форм является одной из стержневых идей. Никаких пафосных узоров, лепнины и прочего. Кухня в скандинавском стиле – сплошные четкие линии и изящная геометрия.
Натуральные материалы
Некоторые покупают пластиковую мебель из-за ее дешевизны / фото: Ракурс Ровно
Откажитесь от пластика. Это не только поможет спасти планету, но и полезно для здоровья. Мебель должна быть из дерева, стекла или металла.
Свет
Шторы или занавески точно будут лишними на кухне в скандинавском стиле. Окно должно пропускать максимальное количество естественного света.
Похожее: Кухня в стиле "лофт": особенности и преимущества такого выбора
Цвета для кухни в скандинавском стиле
Оранжевые акценты хорошо вписываются в дизайн / фото: Ваниль
Можно сделать полностью белую кухню, но сегодня белый служит обычно лишь фоном для акцентов ярких цветов как на скандинавский стиль. Основные оттенки, которые используют на кухне в скандинавском стиле:
- голубой;
- зеленый;
- желтый;
- серый;
- красный;
- оранжевый.
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке