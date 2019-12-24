Кухня в скандинавском стиле: особенности отделки и главные цвета

Стиль, который перекочевал в Украину из Дании, Швеции и Норвегии. Там зародилась любовь к минимализму в декоре, белоснежным стенам и большим окнам. Если вы тоже разделяете мнение, что счастье в том, чтобы быть, а не иметь, то кухня в скандинавском стиле для вас. Какие цвета можно использовать и какие существуют особенности этого стиля – читайте в нашем материале.

Выбирать дизайн для кухни нужно очень тщательно, ведь там вы часто проводите много времени, даже не замечая этого.

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Особенности дизайна кухни в скандинавском стиле

Белый цвет



Белый цвет является лишь стержневым для дизайна / фото: Remontu

Стержневым оттенком всех цветов должен быть белый.

Первое, что обычно бросается в глаза в комнате в скандинавском стиле – белый цвет. Хотя дизайнеры не запрещают экспериментировать над цветовой гаммой.

Минимализм и функциональность

Каждый элемент на кухне (это касается даже декора) должен иметь какую-то практическую функцию. Просто навешать много картин на стены, или расставить как можно больше мебели – означает отклониться от стиля. Ведь окружать себя надо комфортом, а не декором.

Простота

Лаконичность форм является одной из стержневых идей. Никаких пафосных узоров, лепнины и прочего. Кухня в скандинавском стиле – сплошные четкие линии и изящная геометрия.

Натуральные материалы



Некоторые покупают пластиковую мебель из-за ее дешевизны / фото: Ракурс Ровно

Откажитесь от пластика. Это не только поможет спасти планету, но и полезно для здоровья. Мебель должна быть из дерева, стекла или металла.

Свет

Шторы или занавески точно будут лишними на кухне в скандинавском стиле. Окно должно пропускать максимальное количество естественного света.

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Цвета для кухни в скандинавском стиле



Оранжевые акценты хорошо вписываются в дизайн / фото: Ваниль

Можно сделать полностью белую кухню, но сегодня белый служит обычно лишь фоном для акцентов ярких цветов как на скандинавский стиль. Основные оттенки, которые используют на кухне в скандинавском стиле:

голубой;

зеленый;

желтый;

серый;

красный;

оранжевый.

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