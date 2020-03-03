Кухня в стиле кантри: нюансы и особенности оформления – фото
Стиль кантри не зародился в какой-то конкретной стране, ведь сельские дизайны кухонь существовали параллельно друг с другом во всех странах. Однако сегодня самым популярным является именно британский кантри. Какие нюансы возникают при обустройстве кухни в стиле кантри и каковы особенности такого выбора – читайте в нашем материале.
Натуральные материалы, грубая мебель и простые цвета – это все характеристики интерьера в стиле кантри.
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Особенности интерьера в стиле кантри
Материалы
Характерным признаком мебели в стиле кантри будет потертость и "неотесанность" / ФОТО: Houzz
Камень и дерево – самый главный признак стиля кантри. Здесь уместно будет смотреться грубая потертая мебель с налетом старины.
Цвет
Естественные цвета растений хорошо впишутся в дизайн. Избегайте искусственно насыщенного черного, яркого красного, или странных оттенков привычных цветов.
Декор
Простота – главный козырь декора в этом стиле / фото: DH
Элементы ручной работы, льняные скатерти и салфетки, простые шторы – лучшие элементы декора для стиля кантри.
Каковы нюансы оформления в стиле кантри
Не одобряется использование бутафорности. То есть, если вы хотите грубую необработанную стену, то она такой и должна быть на самом деле. Декоративный кирпич будет ошибкой. Если вы любите цветочный декор, то засушенная лаванда будет смотреться на кухне в разы интереснее, чем искусственная.
Чем больше природы в интерьере – тем лучше / фото: Ваша кухня
Запрещается использование
- глянца;
- хрома;
- пластика;
- искусственных материалов;
- блестящих поверхностей.
Как оформить стиль кантри в интерьере
Лучшие варианты для оформления потолка
Дерево и известь – природные материалы для потолка / фото: Decorium
- обычная побелка;
- сочетание побелки и дерева;
- дерево;
- матовый натяжной потолок.
Варианты оформления стен
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- покраска;
- декоративный тиньк;
- обои;
- керамическая плитка;
- кирпич;
- деревянная обшивка.
Варианты для оформления пола
- камень;
- дерево.
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