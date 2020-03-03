Кухня в стиле кантри: нюансы и особенности оформления – фото

Стиль кантри не зародился в какой-то конкретной стране, ведь сельские дизайны кухонь существовали параллельно друг с другом во всех странах. Однако сегодня самым популярным является именно британский кантри. Какие нюансы возникают при обустройстве кухни в стиле кантри и каковы особенности такого выбора – читайте в нашем материале.

Натуральные материалы, грубая мебель и простые цвета – это все характеристики интерьера в стиле кантри.

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Особенности интерьера в стиле кантри

Материалы



Характерным признаком мебели в стиле кантри будет потертость и "неотесанность" / ФОТО: Houzz

Камень и дерево – самый главный признак стиля кантри. Здесь уместно будет смотреться грубая потертая мебель с налетом старины.

Цвет

Естественные цвета растений хорошо впишутся в дизайн. Избегайте искусственно насыщенного черного, яркого красного, или странных оттенков привычных цветов.

Декор



Простота – главный козырь декора в этом стиле / фото: DH

Элементы ручной работы, льняные скатерти и салфетки, простые шторы – лучшие элементы декора для стиля кантри.

Каковы нюансы оформления в стиле кантри

Не одобряется использование бутафорности. То есть, если вы хотите грубую необработанную стену, то она такой и должна быть на самом деле. Декоративный кирпич будет ошибкой. Если вы любите цветочный декор, то засушенная лаванда будет смотреться на кухне в разы интереснее, чем искусственная.



Чем больше природы в интерьере – тем лучше / фото: Ваша кухня

Запрещается использование

глянца;

хрома;

пластика;

искусственных материалов;

блестящих поверхностей.

Как оформить стиль кантри в интерьере

Лучшие варианты для оформления потолка



Дерево и известь – природные материалы для потолка / фото: Decorium

обычная побелка;

сочетание побелки и дерева;

дерево;

матовый натяжной потолок.

Варианты оформления стен

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покраска;

декоративный тиньк;

обои;

керамическая плитка;

кирпич;

деревянная обшивка.

Варианты для оформления пола

камень;

дерево.

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