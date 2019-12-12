Кухня в стиле минимализм: как не ошибиться в оформлении и что учесть

Минималистичная кухня свидетельствует о хорошем вкусе владельцев дома. Некоторые считают, что такой дизайн слишком простой, но именно в этом и есть его большое преимущество. Что стоит выбросить, и какие базовые правила минимализма в оформлении стен, потолка и пола – читайте в нашем материале.

Такая кухня идеально подойдет для жителей большого города и любителей независимости от различных кухонных мелочей.

Актуальное: Дизайн кухни 2020 – стильные сочетания цветов и материалов: фото

Какие основные черты минимализма?

функциональность;

простота;

строгие цвета;

свобода пространства.

Отделка кухни в стиле минимализм

Стены

Рекомендуется использовать гладкие однотонные панели или обои. Не используйте яркие и красочные цвета. Также можно использовать краску и декоративную штукатурку или даже керамическую плитку.

Кухонный фартук



Белый фартук и мебель – отличный вариант / фото: Pinterest

Для оформления кухонного фартука используйте деревянные панели, камень, плитку или матовое стекло. Очень стильно будет выглядеть фартук выполненный в одном цвете со столешницей.

Пол



Пол должен быть немного светлее / фото: Pinterest

Камень, большая керамическая плитка без узора, керамогранит или линолеум – идеальные варианты для напольного покрытия. Все без исключения поверхности должны быть идеально ровными. Несмотря на то, что в минимализме преобладают холодные цвета, пусть этот холод останется только в цветовой гамме, а пол должен быть "теплых" цветов.

Потолок



Белый потолок во всех цветовых гаммах будет гармоничным вариантом / фото: Pinterest

Для потолка также лучше использовать светлые тона. Это может быть классический белый, но используются также и серые оттенки, иногда бежевый и песочный. Современный дизайнерский прием, такой как натяжной потолок подойдет лучше всего.

Похожее: Кухня в стиле "лофт": особенности и преимущества такого выбора

Глянец не будет лишним, хотя лучше использовать матовое покрытие. Выбирайте краску и штукатурку хорошего качества и не экономьте на отделочных материалах. Тогда кухня не потребует ремонта еще много лет.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке