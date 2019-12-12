Кухня в стиле минимализм: как не ошибиться в оформлении и что учесть
Минималистичная кухня свидетельствует о хорошем вкусе владельцев дома. Некоторые считают, что такой дизайн слишком простой, но именно в этом и есть его большое преимущество. Что стоит выбросить, и какие базовые правила минимализма в оформлении стен, потолка и пола – читайте в нашем материале.
Такая кухня идеально подойдет для жителей большого города и любителей независимости от различных кухонных мелочей.
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Какие основные черты минимализма?
- функциональность;
- простота;
- строгие цвета;
- свобода пространства.
Отделка кухни в стиле минимализм
Стены
Рекомендуется использовать гладкие однотонные панели или обои. Не используйте яркие и красочные цвета. Также можно использовать краску и декоративную штукатурку или даже керамическую плитку.
Кухонный фартук
Белый фартук и мебель – отличный вариант / фото: Pinterest
Для оформления кухонного фартука используйте деревянные панели, камень, плитку или матовое стекло. Очень стильно будет выглядеть фартук выполненный в одном цвете со столешницей.
Пол
Пол должен быть немного светлее / фото: Pinterest
Камень, большая керамическая плитка без узора, керамогранит или линолеум – идеальные варианты для напольного покрытия. Все без исключения поверхности должны быть идеально ровными. Несмотря на то, что в минимализме преобладают холодные цвета, пусть этот холод останется только в цветовой гамме, а пол должен быть "теплых" цветов.
Потолок
Белый потолок во всех цветовых гаммах будет гармоничным вариантом / фото: Pinterest
Для потолка также лучше использовать светлые тона. Это может быть классический белый, но используются также и серые оттенки, иногда бежевый и песочный. Современный дизайнерский прием, такой как натяжной потолок подойдет лучше всего.
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Глянец не будет лишним, хотя лучше использовать матовое покрытие. Выбирайте краску и штукатурку хорошего качества и не экономьте на отделочных материалах. Тогда кухня не потребует ремонта еще много лет.
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