Кухонная столешница признана лучшим элементом интерьера – фото

Известное издание Wallpaper провело конкурс среди дизайнеров и признало лучший элемент интерьера – им оказались кухонные шкафчики с рабочей поверхностью. Эксперты издания составили собственное жюри и объявили победителя.

О результатах конкурса сообщили на сайте Wallpapers.

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Авторами дизайна цветной мебели стала бельгийская пара Ганс ван Северен и Фиен Мюллер. Дизайнеры работают на датскую компанию, которая производит дверцы для мебели IKEA.



Цветовая гамма представлена шестью оттенками / фото: Wallpapers

Цветные дверцы стали настоящим выходом за рамки для дизайнеров, ибо те у них обычно белого или нейтральных цветов.

Новая модель кроме разноцветных панелей имеет также латунные детали и шелковистую мраморную рабочую поверхность.

Особенностью этих шкафчиков также является отсутствие ручек.

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Мраморная поверхность удачно гармонирует с цветными дверцами / фото: Wallpapers

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