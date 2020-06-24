Для большинства из нас квартиры ассоциируются с ограниченным пространством, а когда мы заходим в них, то чувствуем себя, как в ящике. Более того, перегородочные стены вокруг функциональных зон нечаянно делают пространство более душным и отсоединенным.

Чтобы создать более свежее и стильное пространство, некоторые стены были сняты и заменены арками, об этом пишет издание Archdaily.

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Они перекрещены, чтобы создать пустое пространство, поэтому вся область стала невнятно отделенной, но все еще тесно связанной.

Разницу в комнатах можно заметить только по стенам / Фото Archdaily

Теперь, когда границы между стенами и потолками исчезли, пространство, основанное на арках, очень содержательное и интересное, что отличает типично тусклый образ скромных маленьких квартир.

Фото и подробный проект квартиры:

Важно, что стены в квартире зеленого цвета – цвета покоя и умиротворения.

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