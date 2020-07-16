Этот дом – современный, минималистичный с оригинальными украшениями, большим количеством зелени внутри и хорошо освещенным пространством.

Ключевую роль сыграла открытая планировка интерьера. Все основные пространства – столовая и кухня, сливаются в одно целое, пишет издание Archdaily.

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Они ведут в большой внутренний двор, который является главным источником естественного света и вентиляции для дома.



В квартире очень много света / Фото Archdaily

Палитра цветов – от нейтральных до оригинальных оттенков. Большие дверные и оконные проемы дополняют открытость и обрамляют вид на внешний пейзаж.



Большое количество зелени – пожелание семьи / Фото Archdaily

Рядом с главным двором и водоемами – мансардные светильники, а вентилятор помогает контролировать температуру и уровень влажности в помещении.

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