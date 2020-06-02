В японском городе Осак, что в Японии, местная дизайнерская студия разработала и реализовала проект интерьера квартиры, в которой соединились два стиля – индустриальный и минимализм. В каждой комнате одна из половин выполнена в минималистическом стиле, а другая в индустриальном.

Трехкомнатная квартира предназначена для проживания семьи из трех человек, пишет Archdaily.

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Попав в коридор, посетители сразу наталкиваются на четкое разделение между стилями. Весь потолок и стена справа выполнены в индустриальном стиле и без облицовки. Однако слева деревянные плиты закрывают голые бетонные стены.



С помощью разных стилей можно удачно зонировать пространство / Фото Archdaily

Я создал пространство, которое заставляет жителей думать о важности жизни и не терять ни минуты жизни,

– рассказал главный дизайнер помещения.

По схожему принципу обустроены и остальные комнаты. Серые бетонные стены резко переходят в белые минималистичные и мягкость деревянной облицовки. Количество мебели в квартире тоже ограничено.

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