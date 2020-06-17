Квартиры в домах, которые построены в период с 1930 по 1950 года до сих пор довольно популярны в Украине. В народе их назвали "сталинками", а архитектура того периода имеет свои особенности. Какие преимущества и недостатки в "сталинках" – читайте в нашем материале.

Очевидно, что 20 лет – достаточно долгий период, который к тому же разделила Вторая мировая война. Соответственно классификацию домов тоже стоит делить на два периода, сообщает Дизайн 24.

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Виды квартир "сталинок"

Довоенные

В середине 30-х годов и до начала войны строительство новых домов не было серьезно ограничено во времени и ресурсах, поэтому жилые дома возводились более тщательно. Особенностью строительства того периода является максимальное внимание к мелочам декора.

Некоторые сталинки были довольно монументальными / Фото из соцсетей

Такие здания отличаются изящными фасадами, размахом и довольно удобной планировкой. Они строились не только как комфортабельное жилье, но и как украшение городов. В строительстве часто использовали кирпич, а внешние стены были достаточно толстыми.

Послевоенные

После войны многие остались без крыши над головой, поэтому о тонкости архитектуры и удобной планировке забыли. Не первый план вышла скорость строительства и емкость самих сооружений.

Несмотря на упрощенность фасадов, определенные черты оставались / Фото из соцсетей

Возведение домов делалось уже с более дешевого белого кирпича, меньше внимания уделялось внешнему виду зданий, а планировка квартир существенно изменилось в рациональную сторону. Именно в это время появились квартиры коридорного типа – коммуналки и общежития.

Преимущества и недостатки "сталинок"

Преимущества

Из главных преимуществ этих домов называют надежность строительства, повышенную звуко– и теплоизоляцию стен. Также удобство планировки и возможность почти свободной перепланировки квартиры и высокие потолки (более 3 метров).

Сталинки имеют толстые стены / Фото из соцсетей

Самым главным преимуществом наверняка есть толщина стен (местами до 1 метра) и большая площадь комнат. Таких характеристик не были лишены здания, которые строили в следующие 40 лет.

Недостатки

Среди недостатков стоит выделить изношенность коммуникаций. Так, несмотря на надежность самого строительства, водоснабжение, а также электропроводка часто не выдерживают нагрузки и нуждаются в замене. Некоторые квартиры не имеют отдельной ванной комнаты.

Для таких квартир подойдет даже классический стиль / Фото из соцсетей

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Однако главной проблемой "сталинок" является их же преимущество – высота потолков. Дело в том, что квартиры с высокими потолками трудно прогреть зимой. Соответственно, оплата коммунальных услуг обойдется довольно дорого.

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