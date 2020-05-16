Стиль Тиффани в интерьере: история возникновения, особенности и основные цвета стиля – фото

Основатель стиля Тиффани – американский художник и дизайнер Луис Комфорт Тиффани. Изящные витражи, люстры и абажуры, которые создавал дизайнер принесли ему славу и признание далеко за пределами США. Каковы особенности и основные цвета стиля Тиффани – читайте в материале.

На самом деле стиль Тиффани является тем самым модерном, но с добавлением утонченности, сообщает Дизайн 24.

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Луис Тиффани был первым, кто начал видоизменять привычный для всех модерн.



Стиль Тиффани больше всего похож на модерн / фото: Дом грез

Особенности стиля Тиффани в интерьере

сочетание простоты и элегантности;

много места и открытые пространства;

респектабельность и чопорность;

функциональность и комфорт;

отсутствие чрезмерного декора;

использование прикладного искусства;

теплые пастельные тона в сочетании с яркими акцентами.



Такой стиль подойдет для детской комнаты девочки / фото: Дом грез

Однако главным отличием стиля Тиффани от модерна является использование в интерьере ярких витражей, люстр и торшеров.

Основные цвета в стиле Тиффани



Лучшим вариантом будет сочетание бирюзового тона со светлыми цветами / фото: Homediz

Нежный, но одновременно насыщенный бирюзовый цвет закрепился за именем дизайнера и стал главным в этом направлении. Именно бирюзовый стал визитной карточкой стиля и сейчас используется как в интерьере, так и в модной одежде.

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Советуем дополнять бирюзовый белым, кремовым или песочным цветом. Однако последние таки должны быть фоновыми для основного – "цвета Тиффани".

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