Стиль Тиффани в интерьере: история возникновения, особенности и основные цвета стиля – фото
Основатель стиля Тиффани – американский художник и дизайнер Луис Комфорт Тиффани. Изящные витражи, люстры и абажуры, которые создавал дизайнер принесли ему славу и признание далеко за пределами США. Каковы особенности и основные цвета стиля Тиффани – читайте в материале.
На самом деле стиль Тиффани является тем самым модерном, но с добавлением утонченности, сообщает Дизайн 24.
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Луис Тиффани был первым, кто начал видоизменять привычный для всех модерн.
Стиль Тиффани больше всего похож на модерн / фото: Дом грез
Особенности стиля Тиффани в интерьере
- сочетание простоты и элегантности;
- много места и открытые пространства;
- респектабельность и чопорность;
- функциональность и комфорт;
- отсутствие чрезмерного декора;
- использование прикладного искусства;
- теплые пастельные тона в сочетании с яркими акцентами.
Такой стиль подойдет для детской комнаты девочки / фото: Дом грез
Однако главным отличием стиля Тиффани от модерна является использование в интерьере ярких витражей, люстр и торшеров.
Основные цвета в стиле Тиффани
Лучшим вариантом будет сочетание бирюзового тона со светлыми цветами / фото: Homediz
Нежный, но одновременно насыщенный бирюзовый цвет закрепился за именем дизайнера и стал главным в этом направлении. Именно бирюзовый стал визитной карточкой стиля и сейчас используется как в интерьере, так и в модной одежде.
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Советуем дополнять бирюзовый белым, кремовым или песочным цветом. Однако последние таки должны быть фоновыми для основного – "цвета Тиффани".
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