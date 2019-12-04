Квартира-студия – преимущества и недостатки такого выбора

Квартира-студия – это единое жилое пространство без перегородок. Она подходит как для маленьких квартир, так и жилья премиум-класса. Поэтому не важно на какой бюджет вы рассчитываете при покупке квартиры. Квартира-студия вписывается во все ценовые категории на рынке. Какие преимущества и недостатки у такого вида жилья – в нашем материале.

В классическом варианте квартира-студия имеет площадь 30 квадратных метров.

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Кому подойдет такая квартира?

студентам и молодым людям;

семейным парам без детей;

пожилым людям;

несемейным людям.

Однако, если у вас большая семья, то такая квартира будет явно маловата.

Преимущества квартириы-студии

Цена



Пространство квартиры можно зонировать перегородками / фото: Trizio

Относительная доступность – главный плюс такого жилого формата. Студия обойдется почти вдвое дешевле, чем полноценная однокомнатная квартира.

Дешевое содержание

Если площадь квартиры небольшая, то коммунальные услуги тоже обойдутся дешевле.

Планирование



Пространство можно красиво организовать / фото: Pinterest

Нет лучшего жилья для самых смелых дизайнерских решений, чем квартира-студия. Также есть возможность изменить функциональные зоны, в таких помещениях много света и воздуха.

Доход

Студии характеризуются привлекательной инвестиционной отдачей. Даже, если вы не собираетесь жить в квартире-студии, то ее можно сдавать в аренду. Спрос на такие помещения всегда выше чем у других типов жилья.

Недостатки квартиры-студии

Все в одной комнате

В студиях сочетается кухня, столовая, гостиная, для отдыха и спальная зона. Если вы не живете сами, то в таких квартирах просто невозможно побыть в одиночестве.

Маленькая площадь



Кухня располагается в нескольких шагах от спальной зоны / фото: Pinterest

Если говорить о классическом бюджетном варианте студий, то по площади они меньше однокомнатной квартиры, иногда в 1,5–2 раза. Все потребности жителей должны поместиться примерно на 25-30 квадратных метров, согласитесь – непростая задача.

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Запах

Хорошая вентиляция не всегда решает проблему общего пространства гостиной и кухни. Запах с кухни мгновенно разлетается по всей квартире и выветривается не так уж и быстро.

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