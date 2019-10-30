Квартира-студия: что это такое, плюсы, минусы и идеи планировки с фото

Что такое квартира-студия? Какие преимущества и недостатки такого жилья и какие особенности стоит учесть во время работы над дизайном интерьера такого помещения. Об этом и больше узнайте далее в материале.

Что такое квартира-студия?

Квартира-студия – это жилое помещение, которое не разделено жесткими перегородками, в нем в основном нет дверей, кроме входной и двери в санузел. Этот вид жилья "родился" в США в 20-х годах прошлого века, как бюджетный вариант собственного жилья.

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Распределение зон в таких квартирах обычно делают расстановкой мебели, выделением цветных зон, покрытием пола или перепадом его уровня. Стандартная, не расширенная, студия в одном пространстве чаще всего объединяет столовую, гостиную и спальную зоны.

В ней может предусматриваться использование раздвижных перегородок или зонирование с помощью дизайнерских решений.

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Особенности квартиры-студии

Наибольший спрос на жилье на первичном рынке недвижимости Украины сегодня наблюдается именно на 1-комнатные квартиры. Среди вариантов застройщики часто предлагают именно квартиры-студии. Такие квартиры пользуются популярностью для аренды или покупки среди студентов, молодежи или молодых пар.

В студиях обычно много света и пространства. Однако, если здесь живет больше, чем один человек, то личного пространства для каждого может не хватать.

Главная особенность квартиры-студии – она не предусматривает изолированной кухни в виде отдельной комнаты. Это стоит учесть, если вы любите готовить дома. Тогда стоит позаботиться о мощной вытяжке.

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Зона спальни также не отделена от остального жилого пространства. Как вариант ее можно изолировать занавесками, ширмой или подвижными перегородками.



Минималистичный дизайн квартиры-студии

Плюсы квартиры-студии

Среди очевидных преимуществ квартир-студий специалисты выделяют такие:

1. Экономия денег. Если хотите инвестировать в недвижимость, но у вас ограниченный бюджет, покупка квартиры-студии может стать хорошим вариантом для приобретения. Такое жилье чаще всего является доступнее, чем классические 1-2-комнатные квартиры.

Благодаря небольшой площади в таких квартирах, как правило, небольшие счета за коммуналку.

2. Эффективность и функциональность пространства. Отсутствие перегородок позволяет создать более эффективное пространство. В таком помещении каждый квадратный метр будет использован рационально, что делает студию похожей на смарт-квартиру.

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Не нужно тратить дополнительного времени и усилий на уборку, а если в семье есть ребенок, то он всегда будет на виду.

3. Единый стиль

Небольшую площадь студии легко можно оформить без отклонений от какого-то определенного стиля.

4. Хорошая акустика. Квартиры-студии правильной формы любят музыканты или ценители качественного звука. Правда, до того как им наслаждаться нужно будет позаботиться о надлежащей звукоизоляции.



Квартиры-студии правильной формы обладают хорошей акустикой

До того, как вкладывать деньги в недвижимость, кроме преимуществ, стоит узнать и о ее недостатках.

Минусы квартир-студий

1. Вся квартира, как на ладони, а громоздкие системы хранения будут занимать много места и будут на виду.

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2. Отсутствие личного пространства. Если в таком доме проживает более одного человека, то стоит быть готовым к тому, что личного пространства будет минимум. Например, если у сожителей разный режим работы или сна, это может быть дискомфортно.

3. Запахи из кухни. Мощная вытяжка должна стать обязательным элементом квартиры-студии. Но часто даже она не способна справиться с запахами, которые распространяются из зоны кухни на всю квартиру во время готовки.

4. Ограниченный выбор мебели. Если вы любите классику и в дизайне интерьера отдаете предпочтение тяжелой мебели в стиле барокко или ампир, то в студии для нее просто может не хватить места.

5. Трудности с перепланировкой. Если вы рассматриваете вариант покупки в панельном доме, то стоит заранее проверить законность и надежность перепланировок, которые там были проведены.

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Дизайн квартиры-студии

В оформлении квартиры-студии важно руководствоваться правилом, чтобы все пространство было выполнено в едином стиле, чтобы не превратить помещение в захламленную комнату.

Квартира-студия: примеры дизайна



Квартира-студия: пример дизайна в скандинавском стиле



Квартира-студия в стиле лофт



Квартира-студия: пример дизайна в эко-стиле

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Цены на квартиры-студии в Украине

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