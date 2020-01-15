Ламинат на стене в интерьере: недостатки и преимущества такого выбора – фото

Для создания неповторимого дизайна иногда используют привычные материалы, но в необычных местах. Речь пойдет о ламинате. Искусственная древесина давно зарекомендовала себя как дешевая альтернатива массива, однако обычно ламинат используют в качестве напольного покрытия. Так как будет выглядеть ламинат на стенах комнаты? Какие преимущества и недостатки в такой облицовке – в нашем материале.

Оказывается, что необычное применение напольного покрытия может сделать жилье элегантным и уютным.

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Преимущества применения ламината на стене

Легкий монтаж

Укладывать ламинатные доски может и новичок. Да, тренировка понадобится, но процесс является чрезвычайно простым.

Цена



Традиционно более дорогим является паркет / фото: Trizio

Ламинат действительно является дешевой альтернативой для паркета или другого покрытия, изготовленного из дерева.

Прочность

Учитывая, что ламинатный доска рассчитана для пола, ее износостойкие свойства действительно на хорошем уровне.

Шумоизоляция



Лучше всего защищает от шума в паре со специальными материалами / фото: Italstroy

Еще один неочевидный плюс ламината на стене – он отлично защитит вас от постороннего шума снаружи.

Большой выбор

Ламинат можно легко подобрать на любой вкус и кошелек. С помощью такой облицовки можно легко "играть" визуальными эффектами. Узкую комнату можно расширить вертикальными линиями, а низкий потолок не будет казаться таким с горизонтальными.

Легкий в уходе

Во время уборки в доме можно легко протереть загрязненную панель влажной салфеткой.

Недостатки

Чувствительность



Плохой идеей также будет использование ламината в ванной / фото: Стардизайн

К сожалению ставить ламинат на внешние стены не рекомендуется. Значительные колебания температуры и повышенная влажность могут уничтожить покрытие.

Поверхность

Перед установкой ламинатной доски нужно обязательно выровнять поверхность. Иногда такая работа требует значительных денег и времени.

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Не для всей комнаты

Дизайнеры не рекомендуют облицовывать все стены в комнате ламинатной доской. Лучшим вариантом будет обработка одной или двух стен деревом, а остальные придется или красить, или клеить обои.

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