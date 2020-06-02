Шесть студентов из монтеррейского технологического института в Мексике сконструировали недорогие солнечные лампы из грязи, кактусов, кокосов. Проект разработан для людей, которые живут в изолированных сельских районах с ограниченным электроснабжением. Такие лампы будут полезны около 7 миллионам мексиканцев.

Под руководством Мойсес Эрнандеса в рамках проекту Solar студенты разработали шесть различных ламп, изготовленных из отходов, которые можно встретить в сельской Мексике, таких как кокосы и кактусы, сообщает Dezeen.

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Солнечные батареи и светодиодные технологии, которые здесь использовали, позволят использовать лампы даже в тех регионах, где нестабильное и слабое электроснабжение.



Лампы примитивной конструкции / Фото Dezeen

Так, некоторые из ламп не прослужит столь долго как классические, но из-за своей бюджетности могут стать действительно популярными.



Животные отходы тоже могут быть использованы в производстве ламп / Фото Dezeen

Для использования таких ламп пользователям понадобятся только солнечная панель и сама лампа. Тканевые отходы животного происхождения, также известные как коллаген, здесь использовались для создания полупрозрачной лампы коричневого цвета.



Так виглядит лампа из отходов / Фото Dezeen

Проект до сих пор продолжается, а студенты утверждают, что для производства новых ламп подойдут почти все вторичные материалы.

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Светодиоды не требуют много электроэнергии / Фото Dezeen

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