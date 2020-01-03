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Ледяной отель приглашает на ночевку – фото номеров из сплошного льда

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После того как отель растает, останется его постоянная основная часть / Asaf Kliger

ICEHOTEL приглашает гостей пожить в комнатах, сделанных из сплошного льда. 33 художника из 16 стран трудились над созданием ледяного дворца. Всего построено 15 комнат, также есть огромный зал для торжеств и главный зал с колоннами и люстрами. Уже весной отель растает.

Воду для льда ежегодно берут в одной из рек Швеции, которая расположена неподалеку. Каждый год в апреле отель начинает таять, а вода возвращается в реку. Увидеть ледяное чудо можно до 14 апреля. Сегодня каждый год отель посещает около миллиона туристов в год.

К слову: Мельница для соли и перца получила дизайнерскую премию: детали

Ледяные комнаты от ICEHOTEL


Каждый номер имеет различный дизайн / фото: Asaf Kliger


Также в отеле есть лаундж-зоны / фото: Asaf Kliger

Где находится отель?На севере Швеции, недалеко от города Кируна. Основная часть функционирует с 1990 года.

Некоторые элементы декора – настоящее произведение искусства / фото: Asaf Kliger

Отдельные комнаты получили цветную подсветку / фото: Asaf Kliger

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Скульптура льва полностью изготовлена из снега / фото: Asaf Kliger

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Идеи для интерьера Дизайн Архитектура
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