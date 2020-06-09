Дизайнер Атена Кальдерона приобрела квартиру у одного из американских дизайнеров, которую позже решила обновить. Помещение расположено на Лонг-Айленде, что в Нью-Йорке. Ремонт сделали с помощью гипсовых стен, льняной ткани, мрамора и винтажных находок. Получилось дешево, однако со вкусом.

Стены здесь облицованы штукатуркой от компании Kamp Studios, пишет Dezeen.

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Я хотела выбрать новые материалы и новые поверхности, а также сделать помещение более светлым, потому что раньше оно было слишком темным, устаревшим и тяжелым,

– рассказала дизайнер.



Светильник дизайнер увидела у своего друга дома / Фото Dezeen

На кухне заменили шкафчики и полки из древесины на сломанные шкафы IKEA, а кухонный фартук сделан полностью из мрамора.



Мрамор стал главным материалом на кухне / Фото Dezeen

В обеденную зону поставили столик, который нашли на ферме. Он окружен итальянскими креслами саппоро 1960-х годов, изготовленными из ореха с коричневыми кожаными сиденьями. Над головой – белый светильник из квартиры друга дизайнера.



На полу в спальне дизайнер постелила льняной ковер / Фото Dezeen

Мне нравится, что винтаж делает с домом. Это добавляет неизвестной истории и особого вневременного паттерна,

– пояснила дизайнер.



Кресло тоже является довольно старым / Фото Dezeen

В гостиной есть два винтажных кресла из кремовой ткани и контрастным дизайном, бледный мраморный журнальный столик и диван Pasha от Caravane, покрытый тканью.



Кухня превратилась в интересное и креативное пространство / Фото Dezzen

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В квартире также есть целая коллекция из старых ковров, французский стол из орехового дерева, и много других старых элементов интерьера.

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