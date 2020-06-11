Лесная кухня и розовый коридор: пример бюджетного обновления интерьера квартиры – фото
Яркий розовый коридор и лесная зеленая кухня стала визитной карточкой квартиры из Бильбао, которую архитектурная студия "Азабу" обогатила смелыми оттенками. Квартира расположена внутри жилого квартала 1970-х годов и принадлежит молодой женщине, которая недавно вернулась в свой родной городе Бильбао.
Местная студия Azab получила задание обновить интерьер квартиры с ограниченным бюджетом, сообщает Dezeen.
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Работая с небольшим бюджетом, студия смогла внести несколько структурных изменений в квартиру – ванные комнаты просто перенесли ближе к спальным помещениям, чтобы соединить кухню с гостиной.
Пол в коридоре тоже розовый / Фото Dezeen
Розовый, который мы использовали в этом проекте был выбран благодаря его простоте и ауре изобретательности и оптимизма, что очень необходимо в доме с небольшим количеством мебели,
– так дизайнеры объяснили использования розового.
Плитка тоже имеет зеленый оттенок / Фото Dezeen
Зеленый цвет использовали в дизайне мебели на кухне, а также напольного покрытия. Однако большинство элементов декора, остались в первоначальном состоянии.
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Однако большинство элементов имеют свой первоначальный вид/ Фото Dezeen
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