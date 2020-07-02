Лестница, дерево и бетон: 10 креативных вариантов книжных полок для дома – фото
Каждый, кто любит проводить вечер с хорошей книгой, нуждается в книжной полке. Именно полка будет лучшим вариантом для хранения книг букиниста. Мы собрали для вас 10 креативных вариантов книжных полок.
Уровень упорядоченности ваших книг во многом говорит о вашей личности и интересах, пишет Archdaily.
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10 креативных вариантов для книжных полок
Casa DL / URBAstudios
Простой, но удобный вариант / Фото Archdaily
CZ7 Loft / 5ft2 Studio
Интересный вариант сочетания с лестницей / Фото Archdaily
Greville Road Studio / Syte Architects
Такой вариант подойдет для больших домов / Фото Archdaily
The Long Brick House / Foldes Architects
Вариант для гостиной в белом цвете / Фото Archdaily
Bookshelf House / Shinsuke Fujii Architects
Лестницы-полки / Фото Archdaily
Casa Ortega / Estudio A0
Стоит использовать лишнее пространство / Фото Archdaily
CRID San Miguel Capiata / OCA
Полки из кирпича – необычный вариант / Фото Archdaily
SlrSrf / Open Source Architecture
Вариант с использованием отдельной комнаты / Фото Archdaily
Apartamento Sacadura Cabral / Morim Santos Silva Arquitectos
Еще один "лестничный" вариант / Фото Archdaily
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Apartamento Santos Dumont / Ateliê de Arquitetura
Полки с полупрозрачным стеклом в роли оболочки / Фото Archdaily