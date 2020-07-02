Каждый, кто любит проводить вечер с хорошей книгой, нуждается в книжной полке. Именно полка будет лучшим вариантом для хранения книг букиниста. Мы собрали для вас 10 креативных вариантов книжных полок.

Уровень упорядоченности ваших книг во многом говорит о вашей личности и интересах, пишет Archdaily. К теме: Дизайнерская Африка: 5 лучших элементов дизайна от африканских создателей – фото 10 креативных вариантов для книжных полок Casa DL / URBAstudios Простой, но удобный вариант / Фото Archdaily CZ7 Loft / 5ft2 Studio Интересный вариант сочетания с лестницей / Фото Archdaily Greville Road Studio / Syte Architects Такой вариант подойдет для больших домов / Фото Archdaily The Long Brick House / Foldes Architects Вариант для гостиной в белом цвете / Фото Archdaily Bookshelf House / Shinsuke Fujii Architects Лестницы-полки / Фото Archdaily Casa Ortega / Estudio A0 Стоит использовать лишнее пространство / Фото Archdaily CRID San Miguel Capiata / OCA Полки из кирпича – необычный вариант / Фото Archdaily SlrSrf / Open Source Architecture Вариант с использованием отдельной комнаты / Фото Archdaily Apartamento Sacadura Cabral / Morim Santos Silva Arquitectos Еще один "лестничный" вариант / Фото Archdaily ​Вас может заинтересовать: 200 цветов: в Канаде представили коллекцию кухонной мебели из гнутого металла – фото Apartamento Santos Dumont / Ateliê de Arquitetura Полки с полупрозрачным стеклом в роли оболочки / Фото Archdaily А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке