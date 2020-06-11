Бразильские дизайнеры разработали проект дизайна квартиры в стиле лофт. Нейтральные цвета, мрамор и дерево делают апартаменты уютными, а элементы лофта добавляют элегантности и величия. Пространство не имеет перегородок, а зонирование помещения происходит за счет удачного использования материалов.

Архитекторы стремились, чтобы владельцы дома почувствовали стиль через органы чувств, сообщает Archdaily.

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В общем квартира площадью 72 квадратных метра разделена на три зоны. Первая из них – это социальная зона, здесь в доме расположены гостиная, столовая и кухня. Вторая зона – это рабочий уголок. И наконец, в частной зоне расположена спальня.



Кухня и столовая расположены в одном пространстве / Фото Archdaily

Сам дизайн интерьера можно назвать классическим лофтом. Первоочередными маркерами этого стиля является цвет – серый бетонный оттенок. Также использование дерева, которое обеспечивает контраст.



Рабочая зона насыщена комнатными растениями / Фото Archdaily

Дизайнеры также уделили внимание декору. Да, внутри представлены картины художника Габриэля Викбольда и много комнатных растений.



В гостиной уюта добавляет искусственный камин / Фото Archdaily

Несмотря на небольшие размеры квартиры, дизайнеры смогли правильно организовать пространство и обеспечить определенную приватность жителям.

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Контрасты цветов тоже присущи стилю / Фото Archdaily

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