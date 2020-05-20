Лофт в интерьере: пример удачного сочетания дерева и атмосферы чердака – фото

В Бразилии местная дизайнерская студия использовала стиль лофт при обустройстве интерьера частного дома. Особенностью проекта является использование дерева в роли материала для облицовки вместо традиционных голых бетонных стен.

В результате дизайнерам удалось передать атмосферу уютного чердака, пишет Archdaily.

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Среди интересных столярных решений является использование деревянной гармошки в проемах на окнах, которые выполняли роль ставней.



Основными цветами в дизайне стали белый и коричневый / фото: Archdaily

На кухне мы решили заменить полочки на крючки, которые в итоге демонстрируют волшебную посуду и все детали,

– рассказали дизайнеры.



На кухне отсутствует верхний ряд полок / фото: Archdaily

Заказчики также пожелали иметь ботаническую студию, где растения разных видов помогают контролировать влажность и температуру воздуха.



Ботанический уголок занимает всего несколько квадратных метров / фото: Archdaily

Настольные игры и зона для чтения вместе создают это семейное жизненное пространство, которое, очевидно больше всего нравится детям.

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Нашлось место и для небольшой игровой зоны / фото: Archdaily

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