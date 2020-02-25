Лучшие дилеры по продажам электрокаминов Dimplex посетили масштабный завод в Ирландии

Компания Glen Dimplex наградила поездкой в Ирландию лучших дилеров по продаже электрокаминов Dimplex в Украине

Также их пригласили посетить завод, который производит электрокамины серии Opti-Myst и Opti-V.

После посещения завода и ознакомления с огромным ассортиментом продукции, которую выпускает Glen Dimplex, приглашенных поразило то, насколько трепетно сотрудники компании относятся к истории предприятия и как гордятся своей работой. Но это не удивительно, ведь Glen Dimplex относится к семейному бизнесу, как и большинство компаний в Ирландии, и многомиллиардный бизнес стал возможным благодаря главному принципу компании – заботься о своих сотрудниках и они будут заботиться о тебе!

В холле завода сделан музей-выставка с продукцией, которая изготовлялась раньше и которую компания производит сейчас. Количество продукции огромное, поскольку корпорации Glen Dimplex, которая работает с 1973 года, принадлежит много брендов и заводов, которые компания покупала в течении нескольких десятилетий. Например, радио Roberts, которым пользовались и до сих пор пользуются члены королевской семьи Англии.

Огромный вклад в экономику Ирландии и Англии отмечен королевой Англии Елизаветой II, о чем свидетельствует документ с ее подписью, который выставлен в конференц-зале завода.

Именно производство электрокаминов поражает своими масштабами. Кроме цеха сборки, на территории завода размещены цех проектирования и тестирования продукции. Только над разработкой новых технологий работают 60 инженеров, поэтому именно Dimplex является флагманом в производстве электрокаминов.

Над тестированием и контролем качества новой продукции работают 57 специалистов. Продукцию Dimplex подвергают тестированию в нестандартных условиях, например, проверяют как будет срабатывать система безопасности при неправильном использовании обогревателя, накрыв его плотной материей (имитация ситуации, когда человек перекрывает доступ воздуха к электрическому ТЭНу). На территории цеха тестирования стоят большие стенды с ультразвуковыми парогенераторами, которые работают 23 часа в сутки на протяжении практически 3 лет, стенды с вентиляторами и системой подсветки, и тому подобное. Так компания выбирает поставщиков деталей для своей продукции.

Инженеры завода презентовали новинки, которые в ближайшее время должны запустить в производство. На данном этапе информация является засекреченной, и, к сожалению, фото новинок продемонстрировать не можем.



К слову, существуют и камины в виде аквариума.

После официальной части, представители завода организовали для украинской группы экскурсии на пивоварню Guinness и винокурню Jameson, где можно было ознакомиться с историей компаний и продегустировать одни из самых популярных алкогольных напитков мира.

Кульминацией трехдневного пребывания в Ирландии стала возможность группы лучших дилеров побывать дома в гостях у владельца Glen Dimplex Нила Нотона, семья которого уже десятки лет владеет крупнейшей в Ирландии корпорацией.

Ознакомиться с продукцией компании Dimplex можно на фирменном сайте Dimplex – kaminy.com.ua. Посмотреть вживую и протестировать камины можно в шоуруме Dimplex в Киеве по адресу: ул. Обсерваторная, 13/15 и ул. Анны Ахматовой, 35. Также приглашаем всех посетить стенд с продукцией Dimplex на выставке Kiff, которая будет проходить с 26.02.2020 по 29.20.2020 в МВЦ по адресу: Броварской просп. 15.