Лучшие дома 2020 года по версии Archdaily – фото
Свыше трех недель назад известное архитектурное издание Archdaily объявило голосование за лучшие здания в мире в 2020 году. Кроме жилых помещений, награждали также больницы, коммерческие, образовательные, индустриальные и другие здания.
О результатах объявили на сайте платформы Archdaily.
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В этом году всего было определено 15 различных категорий, каждая из которых получила свою награду высшего достоинства.
Свои голоса оставили 95 тысяч читателей сайта. Самые интересные проекты предлагала не специальная комиссия, а сами читатели.
Вашему вниманию 15 лучших архитектурных проектов в 2020 году
Лучший мультифункциональный проект
Дом REM'A. Португалия.
Площадь дома 450 квадратных метров / фото: Archdaily
Выделяя широкий спектр специализаций, типологий, масштаба, материала и местоположения, победители являются лишь оттиском широкой работы с профессией. От глобального Юга до скандинавских территорий признаны исключительные проекты,
– пишет Archdaily.
Лучший коммерческий проект
Заправка для электрокаров COBE. Дания
400 квадратных метров для автомобилей предусмотрено / фото: Archdaily
Премия по архитектуре культурного назначения
Дизайнерский дом. КО. Марокко
3857 квадратных метров насчитывает дом / Фото: Archdaily
Образовательная архитектура
Средняя школа. Gad. Китай
Общая площадь комплекса – более миллиона квадратных метров / фото: Archdaily
Архитектура предназначена для лечебных целей
Kengo Kuma & Associates. Германия
Помещение имеет всего 141 квадратный метр / фото: Archdaily
Лучшие гостевые дома
MUDA-Architects. Китай
1800 метров квадратных на территории гест-хауса / фото: Archdaily
Лучший частный дом
Aires Mateus. Португалия
Площадь – 670 квадратных метров / фото: Archdaily
Лучший многоквартирный дом
Dimitri Roussel. Франция
Более 10 тысяч квадратных метров имеет дом / фото: Archdaily
Индустриальная архитектура
Сортировочная фабрика для мусора. BIG. Дания
Ровно 41 тысячу квадратных метров имеет здание / фото: Archdaily
Лучшая внутренняя архитектура
Книжный магазин. X+Living. Китай
Около 1300 квадратных метров / фото: Archdaily
Лучший офис
Одно из Голливудских зданий. Selgascano. США
Более 12 тысяч квадратных метров / фото: Archdaily
Общественная архитектура
Аэропорт. Safdie Architectsє. Сингапур
Размеры интерьера аэропорта составляют 135 тысяч 700 квадратных метров / фото: Archdaily
Религиозная архитектура
Часовня. John Pawson. Германия
Внутри часовня имеет лишь 30 квадратных метров / фото: Archdaily
Уютное место
"Дом-паразит". El Sindicato Arquitectura. Эквадор
Внутри лишь 12 квадратных метров / фото: Archdaily
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Спортивная архитектура
Теннисный корт. Marc Mimram. Франция
5 тысяч 300 квадратных метров составляет площадь комплекса / фото: Archdaily
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