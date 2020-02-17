Лучшие дома 2020 года по версии Archdaily – фото

Свыше трех недель назад известное архитектурное издание Archdaily объявило голосование за лучшие здания в мире в 2020 году. Кроме жилых помещений, награждали также больницы, коммерческие, образовательные, индустриальные и другие здания.

О результатах объявили на сайте платформы Archdaily.

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В этом году всего было определено 15 различных категорий, каждая из которых получила свою награду высшего достоинства.

Свои голоса оставили 95 тысяч читателей сайта. Самые интересные проекты предлагала не специальная комиссия, а сами читатели.

Вашему вниманию 15 лучших архитектурных проектов в 2020 году

Лучший мультифункциональный проект

Дом REM'A. Португалия.



Площадь дома 450 квадратных метров / фото: Archdaily

Выделяя широкий спектр специализаций, типологий, масштаба, материала и местоположения, победители являются лишь оттиском широкой работы с профессией. От глобального Юга до скандинавских территорий признаны исключительные проекты,

– пишет Archdaily.

Лучший коммерческий проект

Заправка для электрокаров COBE. Дания



400 квадратных метров для автомобилей предусмотрено / фото: Archdaily

Премия по архитектуре культурного назначения

Дизайнерский дом. КО. Марокко



3857 квадратных метров насчитывает дом / Фото: Archdaily

Образовательная архитектура

Средняя школа. Gad. Китай



Общая площадь комплекса – более миллиона квадратных метров / фото: Archdaily

Архитектура предназначена для лечебных целей

Kengo Kuma & Associates. Германия



Помещение имеет всего 141 квадратный метр / фото: Archdaily

Лучшие гостевые дома

MUDA-Architects. Китай



1800 метров квадратных на территории гест-хауса / фото: Archdaily

Лучший частный дом

Aires Mateus. Португалия

Площадь – 670 квадратных метров / фото: Archdaily

Лучший многоквартирный дом

Dimitri Roussel. Франция



Более 10 тысяч квадратных метров имеет дом / фото: Archdaily

Индустриальная архитектура

Сортировочная фабрика для мусора. BIG. Дания

Ровно 41 тысячу квадратных метров имеет здание / фото: Archdaily

Лучшая внутренняя архитектура

Книжный магазин. X+Living. Китай

Около 1300 квадратных метров / фото: Archdaily

Лучший офис

Одно из Голливудских зданий. Selgascano. США

Более 12 тысяч квадратных метров / фото: Archdaily

Общественная архитектура

Аэропорт. Safdie Architectsє. Сингапур

Размеры интерьера аэропорта составляют 135 тысяч 700 квадратных метров / фото: Archdaily

Религиозная архитектура

Часовня. John Pawson. Германия

Внутри часовня имеет лишь 30 квадратных метров / фото: Archdaily

Уютное место

"Дом-паразит". El Sindicato Arquitectura. Эквадор

Внутри лишь 12 квадратных метров / фото: Archdaily

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Спортивная архитектура

Теннисный корт. Marc Mimram. Франция



5 тысяч 300 квадратных метров составляет площадь комплекса / фото: Archdaily

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