Лучшие кондиционеры: рейтинг 2020 года

На рынке Украины представлены десятки торговых марок кондиционеров. Поэтому сделать правильный выбор иногда бывает очень сложно.

Сегодня мы проанализируем и сделаем обзор лучших кондиционеров 2020 года за качеством, гарантией и сервисной поддержкой.

В данном рейтинге кондиционеров основным критерием, по которому выбираем лучшие кондиционеры, у нас будет не производитель, а компания, которая представляет данный бренд в Украине. Ведь именно от качества поддержки (технической и сервисной), которую предоставляет дистрибьютор, зависит гарантия и послегарантийная поддержка бренда.

1-е место в рейтинге – кондиционеры марки Cooper & Hunter

(Американский бренд, страна сборки Китай)

Эксклюзивные права представлять этот бренд в Украине принадлежат только одной компании, которая имеет многолетнюю историю на климатическом рынке в Украине, и беспокоится о престиже торговой марки. Представительство бренда обеспечивает контроль качества сервисного обслуживания и технических знаний своих дилеров, которые продают оборудование Cooper & Hunter.

Покупая кондиционеры Cooper & Hunter, вам не стоит беспокоиться о гарантии или долгом ожидание ремонта, поскольку запчасти всегда присутствуют на складе представителя. Также большое преимущество этого бренда – демократичная цена и огромный модельный ряд.

Самые популярные модели Cooper & Hunter в 2020 году



Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09XN7





Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09XP9 Air Master EVO





Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXP-NG Air Master Inverter



Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXE-NG





Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXN-PS

2-е место – кондиционеры марки Mitsubishi Electric

Японский бренд с безупречной репутацией и качественной продукцией. Один из основных игроков на мировом рынке кондиционеров.

В Украине есть официальное представительство от завода изготовителя, которое осуществляет техническую поддержку и контролирует качество гарантийного обслуживания. Данный бренд поставляется в Украину несколькими дистрибьюторами, что формирует конкурентную цену на кондиционеры Mitsubishi Electric. Для получения официальной гарантии при покупке необходимо убедиться в легальности поступления продукции.

Самые популярные модели Mitsubishi Electric в 2020 году



Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF

Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA



Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE2/MUZ-FH25VE



Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE3S/MUZ-EF25VE



Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGR/MUZ-LN25VG серії Преміум інвертор

3-е место – кондиционеры марки Toshiba (Япония)

Средняя ценовая политика и высокий контроль качества делает этот бренд одним из самых популярных среди японских кондиционеров.

Компания, которая поставляет эти кондиционеры, одна из крупнейших климатических компаний в Украине, поэтому имеет большой опыт, склад запчастей и штат специалистов, которые могут решить любую проблему, связанную с сервисным обслуживанием техники.

Самые популярные модели Toshiba в 2020 году

Кондиционер Toshiba RAS-B10J2KVG-UA/RAS-10J2AVG-UA





Кондиционер Toshiba RAS-B10TKVG-UA/RAS-10TAVG-UA



Кондиционер Toshiba RAS-B10J2KVRG-E/RAS-10J2AVRG-E

4-е место – кондиционеры марки Neoclima

Данный бренд, как и Cooper & Hunter, имеет эксклюзивное представительство на территории Украины.

Также давно и активно продается в Украине, хотя по популярности проигрывает в несколько раз. Но бюджетная цена и достойное качество оборудования способствует заинтересованности покупателя в данной продукции.

Самые популярные модели Neoclima в 2020 году



Кондиционер Neoclima Therminator 3.2 inv. NS/NU-09EHXIw1



Кондиционер Neoclima NS/NU-09EHBIw



Кондиционер Neoclima NS/NU-09EHZIw