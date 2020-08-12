Это проект реконструкции старой квартиры, размером 22 квадратных метра. Из-за высоких цен на жилье в Тайбэе, жилая площадь, которую может позволить себе молодежь, за последние десятилетия стала меньше. Но потребности населения в комфорном жилье только выросли.

Столкнувшись с таким жилым помещением, которое не является просторным, но все же имеет шанс выполнить все основные функции, дизайнеры смогли найти выход из ситуации, о проекте пишет издание Archdaily.

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Заказчица проекта часто путешествует, именно поэтому, после возвращения домой, все, что ей нужно – горячая ванна и хороший сон. Кроме полностью оборудованной ванной комнаты, также нужна компактная кухня, и больше места для хранения одежды и книг.

Ванну выполнили в светлых тонах / Фото Archdaily

Душ заменили ванной, а стиральную машину перенесли на кухню. Кухонный шкаф прикрепили к стене, чтобы полностью использовать высоту и избежать проходов.

Визуально заметно, что квартиру разделили на зоны / Фото Archdaily

Зону татами и шкаф рядом с окном можно использовать, как беседку, а также хранить там вещи. Рядом со стеной в гостиной есть два деревянных стола, которые могут быть длинным барным столом, что экономит помещение или же быть обычным – обеденным столом.

Ради экономии места пришлось стиральную машинку встроить в кухонный гарнитур / Фото Archdaily

Квартира имеет достаточное естественное освещение и вентиляцию, а основными цветами являются белый и дуб, что делает пространство ярче и просторнее.

Больше фото уютной и многофункциональной квартиры в Тайбэе: