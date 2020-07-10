В одном из подвалов Львова открыли хостел в необычном тюремном стиле. Локацию назвали "Lviv Loft Prison", а посетители могут ненадолго ощутить на себе тюремный быт. Больше фото и информации о новом хостеле – в материале.

На рецепции гостей встречает работник в форме полицейского. Он оформляет документы и размещает вас в "камере" для ночлега, сообщает VG Львов.

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Двери каждой комнаты здесь оформлены под тюремные камеры, а общую кухню разделяет решетка. На стене возле рецепции вы увидите прикованные наручники.

Цены в хостеле довольно демократичные / Фото Booking.com

Кроме типичных удобств, здесь есть игровая комната. Также в хостеле работают аниматоры, здесь проводят вечера просмотра фильмов и разнообразные развлекательные программы.

Хостел расположен в подвале / Фото Booking.com

Цены на места в "тюремном" хостеле стартуют от 120 гривен, в зависимости от выбранной даты ночевки и комнаты.

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Смотрите больше фото хостела в тюремном стиле:

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