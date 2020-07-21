Коллекция светильников пастельных оттенков под названием "Видеть овец" содержит ряд аморфных подвесных светильников и ваз, вдохновенных интересными концепциями.

Как пояснил дизайнер, коллекция черпает вдохновение из двух книг: Маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери и Модель, авторства Хидэо Фурукавы, пишет издание Deezen.

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Каждая лампа содержит источник света внутри своей керамической оболочки, которая подвешена к потолку тонким металлическим проводом.



На первый взгляд – светильники выглядят странно / Фото Deezen

Разработчик Nishikawa делает каждую лампу, смешивая бумажное волокно с мокрой глиной и превращает их в полые оболочки, используя технику намотки.



Основа уюта – теплый свет / Фото Deezen

После того, как глина высохнет, дизайнер вырезает отверстия перед нанесением цветной глины на поверхность и обжигом предметов в электрической печи.



Абсолютно все детали выполнены вручную / Фото Deezen

Бумажный внешний вид светильников, совмещенный с покрытиями румяных оттенков, придает им "таинственный", но еще более теплый свет при освещении.

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