Как правильно обустроить маленькую квартиру: полезные советы и фото

Если вы владелец небольшой квартиры, то вероятно задумываетесь над тем, как правильно ее обустроить. Известно, что удобная квартира не обязательно должна быть большой, однако создать комфорт в крошечном помещении вы сможете прислушавшись к советам. Как правильно обустроить маленькую квартиру, а также полезные советы – читайте в материале.

Существует много ошибок, которые часто совершают домовладельцы. Чаще всего люди неправильно подбирают мебель, люстры и забывают о зонировании, сообщает Дизайн 24.

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Полезные советы по обустройству маленькой квартиры

Мебель



Шкаф-купе – хороший вариант многофункциональной мебели / фото: Budmaster.info

Самой большой ошибкой при выборе мебели будет покупка тяжелых и громоздких шкафов, диванов или столов. Именно поэтому дизайнеры рекомендуют подбирать компактную и многофункциональную мебель.

Двухэтажная или кровать, которая появляется из шкафа, действительно могут стать хорошими вариантами для детской комнаты. Что до шкафов, то большой популярностью в маленьких квартирах пользуются шкафы-купе.

Зеркала



Важно не переборщить с использованием зеркал / фото Мир матрасов

Метод не новый, но проверенный. Лучшим способом визуально расширить помещение будет установка зеркал в комнатах. Однако здесь тоже надо знать меру.

Используйте свободное пространство



На самом деле почти в каждой квартире не до конца используют свободные пространства​ / фото: Remboo

Чтобы не перегружать площадь пола, советуем установить полочки над дверным проемом, под раковиной, и над диваном. От лишней мебели, которые непременно появятся – избавьтесь.

Освещение



Громоздкие люстры только мешать в крошечных​ квартирах / фото: Home story

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Кроме игры со светом в разных зонах, не забывайте, что люстры надо выбирать, отталкиваясь от высоты потолка. Так, если в квартире низкие потолки, то дизайнеры настоятельно рекомендуют отказаться от больших и громоздких люстр.

Лучшим вариантом будет Led-освещение и использование нескольких источников света.

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